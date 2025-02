Hyvinvointialueen valvontayksiköllä 662 omaa ja ostopalvelujen valvontatapahtumaa – vakavia poikkeamia alle kuusi prosenttia

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontayksiköllä oli viime vuoden aikana 662 erilaista ohjaus- ja valvontatapahtumaa. Niistä etukäteen suunnitellun valvonnan osuus oli noin 88 prosenttia. Ennakkoon suunnittelemattomia, esimerkiksi epäkohtailmoituksia tai omavalvonnan käsittelyyn siirrettyjä selvittelyjä oli vuoden aikana yhteensä 52.

Ohjaus- ja valvontatilanteista on vuoden aikana kirjattu eri tasoisia poikkeamia, kehittämissuosituksia ja positiivisia havaintoja. Havaituista poikkeamista 5,7 prosenttia eli 268 on ollut vakavia, ja ne jakautuivat yhteensä 140 yksikköön. Vakavat poikkeamat ovat liittyneet esimerkiksi omavalvontasuunnitelmien laadintaan, julkaisuun ja raportointiin, riskien hallintaan, asiakkaiden hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmiin, asiakkaan asemaan ja oikeuksiin, lääkehoitoon, henkilöstöön, kirjaamiskäytäntöihin ja ohjeisiin sekä tietoturvaan.

Valvonnassa on myönteisinä havaintoina pantu merkille muun muassa, että henkilöstöä, asiakkaita tai läheisiä on otettu mukaan yksiköiden omavalvonnan suunnitteluun, toimintaa ohjaavat arvot on huomioitu käytännön toiminnassa, palautekäytännöt ovat olleet toimivia ja palautteita on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä. Myös tiedottamisesta, asiakkaiden osallistumisesta, henkilöstön hyvästä perehdytyksestä ja koulutukseen panostamisesta on kertynyt myönteisiä havaintoja.

-On ollut ilahduttavaa huomata, että valvotuissa yksiköissä omavalvontasuunnitelmat on pääsääntöisesti tehty. Esimerkiksi henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden toteutumiseen, omatyöntekijyyteen, kirjaamisen laatuun ja raportointiin sekä terveydenhuollon omavalvonta- ja lääkehoitosuunnitelmiin on tärkeä kiinnittää edelleen huomiota. Yhteisöllinen asuminen on edelleen vasta kehittymässä oleva palvelumuoto, ja mielenterveyspalvelujen saatavuudessa hyvinvointialueella on työtä tehtävänä, summaa palvelupäällikkö Katja Uitus-Mäntylä valvontayksikön havaintoja viime vuodelta.

Osa ilmoituksista AVIsta ja henkilöstöltä

Hyvinvointialueelle tulee ilmoituksia epäkohdista valvontaviranomaisilta, pääasiassa aluehallintovirastolta. Niitä oli viime vuonna yhteensä 88. Ilmoituksissa ei ole noussut esille selkeästi laajempaa ongelmaa yksittäisissä palveluissa tai asioissa.

Viime vuoden alusta tuli voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. Valvontayksikön tietoon tuli vuoden aikana 19 lain piiriin kuuluvaa ilmoitusta. Näistä kymmenen koski hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa ja yhdeksän ostopalvelua. Lisäksi oman palvelutuotannon käyttämän Haipro-järjestelmän kautta valvontayksikkö sai tiedoksi 30 ilmoitusta. Ilmoitukset ovat koskeneet pääasiassa henkilöstön riittävyyttä, asiakkaiden palvelujen toteutumista sekä asiakkaiden kohtelua. Lisäksi valvontayksikölle tuli 48 muuta ilmoitusta. Näistä 41 koski ostopalveluita ja seitsemän omaa palvelutuotantoa.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan asiakkuus- ja laatujaosto seuraa valvontasuunnitelman toteutumista. Jaosto käsitteli vuoden 2024 raporttia 3. helmikuuta. Viime vuoden valvontaraportti menee tiedoksi myös aluehallitukselle 10. helmikuuta pidettävään kokoukseen.