Vene 25 Båt -messuilla yli 400 venettä

Vene 25 Båt -messujen veneistä noin 85 % on suomalaisia ja messuilla esitellään useita uusia venemalleja. Suomalainen veneteollisuus on kansainvälisesti arvostettua ja suomalaista osaamista pidetään korkeatasoisena. Venemessut on vahvasti valtakunnallinen tapahtuma, mutta messuille tullaan myös ulkomailta. Vene Båt -messut on ainoa tapahtuma, jossa koko veneilyn kirjoon pääsee tutustumaan saman katon alla uusista moottoriveneistä klassikoihin, purjehdukseen, varusteisiin sekä palveluihin, kuten seuroihin, satamapalveluihin ja veneiden kunnostamiseen. Esillä on vahvasti myös kalastus ja vesiharrasteet.

Tänä vuonna messuilla nähdään viisi isoa purjevenettä: Beneteau Oceanis 37.1 ja Beneteau Oceanis 40.1, Nautor ClubSwan 43 , Hanse 410 ja X-Yachts X4.9 MkII. Moottoriveneitä on yli 400 ja esillä on useita kymmeniä uutuusmalleja muun muassa täysalumiininen avoveneuutuus Silver Hawk SCX & BRX, moderni mökkiveneluokan täyslujitemuovinen pulpettivene AMT 150 R, vakio ja kalastusveneversioina Yamarin Cross 55 BR, uusinta matkaveneiden sukupolvea Aquador 400 HT, monikäyttöinen seikkailuvene Saxdor 340 GTWA, kantosiivillä foilaava huipputaloudellinen Arronet Arrofoil 25 Cabin ja moderni ”minisuperjahti” XO EXPLR 44. Messujen suurin ja kallein vene on tänä vuonna 17 metriä pitkä, lähes 5 metriä leveä ja 27 tonnia painava Sunseeker Manhattan 55.



Klassisten veneiden osastolta(MYS) löytyy muun muassa kolme kunnostettua Riva-venettä ja puuveneveistäjien osastolla on sähkövene. Messuilla on myös esillä soutaja Jari Saarion uusi soutuvene, jolla hän aikoo soutaa vuoden 2025 lopulla Etelä-Amerikan eteläkärjen Kap Hornin ympäri ja suunnata Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin – soutuhankkeen nimi on Horn to Hope. Saario esittelee venettä päivittäin osastollaan.

”Saimme viime vuonna palautetta siitä, ettei messulta löytynyt tarpeeksi pienempiä veneitä. Nyt niitä on entistä enemmän ja myös isoja purjeveneitä, joita on nyt messuilla viisi. Venemessut tahtoo kertoa veneilystä myös siitä haaveileville ja viestimme on selkeä. Veneily on hieno sosiaalinen tapa viettää vapaa-aikaa luonnossa, se ei ole vaikeaa eikä välttämättä edes kallista, sillä veneseurojen kautta voi veneillä myös ilman omaa venettä. Tänä vuonna venemessujen Seuratorilla mukana 28 veneseuraa, jotka kertovat palveluistaan ja innostavat veneilemään. Aloita veneily -ohjelmaa järjestetään lisäksi sunnuntaina 9.2.”, kertoo myyntipäällikkö Kalle Mäkelä Helsingin Messukeskuksesta. ”Jokainen löytää varmasti itselleen sopivan veneen venemessuilta.”



Uutta venemessuilla on myös Saariston satamat -alue, jossa esitellään vierasvenesatamia. Messujen avoveneen, retki- tai yhteysveneen sekä matkaveneen lisäksi venemessuilla valitaan tänä vuonna Messujen purjevene ja Messujen Kalastusvene. Venemestarin Telakalla kisaa ensimmäistä kertaa kolme venettä Uusi elämä veneelle -kisassa, jossa on kunnostettu lähes käyttökelvottomasta veneestä toimiva vene. Venemessuilla nähdään myös näyttely DAME Design Awards -palkituista innovatiivisista venevarusteista.



Kalastusveneitä on entistä enemmän esillä ja kalastusalueella heitto- ja vetokalastuksen rinnalla perhokalastus on ottanut vahvempaa asemaa.



Venemessulla on viisi ohjelmapistettä ja lisäksi ohjelmaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n osastolla. Purjehdussatamassa kuullaan tarinoita purjehdusreissuilta, siellä on teemapäiviä ja Itämeri-keskusteluja. Venemestarin Telakalla kunnostetaan veneitä ja annetaan vinkkejä veneistä huolehtimiseen. Totalveneen Messissä esitellään uutuusveneitä, kuullaan matkakohteista ja turvallisesta veneilystä. Kalastusalueen Alutroll-Tohatsu-lavalla on kalastusohjelmaa ja Aalto-alueen altaalla suppausta, melontaa ja kalastusta. Messuilla on myös perhonheittobaana ja sukellusallas.



Venemessut kestää kymmenen päivää ja aloittaa veneilykauden

Helsingin kansainväliset venemessut Vene 25 Båt -messut järjestetään 7.– 16.2.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on vuonna 2025 John Nurmisen Säätiö. Ensimmäisenä viikonloppuna samanaikaisesti järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin Erämessut 7. – 9.2.2025.



Venemessut on avoinna pe 7.2. klo 11-19, la-su 8. – 9.2. klo 10-18, ma-pe 10. -14.2. klo 11-19 ja la-su 15. – 16.2. klo 10-18. Liput messuille verkkokaupasta ennakkoon edullisemmin shop.messukeskus.com

