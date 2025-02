Rakkaus valtaa Kotkan Runoklubin 11. helmikuuta

Maitoa samasta astiasta – esikoiskokoelma yhteydestä ja rakkaudesta 3.2.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Eve Littow'n runokokoelma Maitoa samasta astiasta on julkaistu Aviadorin kustantamana. Maitoa samasta astiasta on kokoelma runoja yhteydestä kaikkeuteen sekä rakkaudesta kaiken perustana. Elämme omien solukotelojemme rajoissa, mutta lopulta olemme kaikki yhtä, yksi kaikkeus. Runot liikkuvat kirkkautta kohti, huipulla odottaa katarsis, jolloin kaikki on varmaa ja selkeää, kunnes arki imaisee taas jalat. Eve Littow (s. 1985) on vaasalainen, Pudasjärveltä kotoisin oleva runoilija ja suomen kielen maisteri, joka on myöhemmin valmistunut myös hoitoalalta. Littow elää ja hengittää sanoja. Nämä runot ovat syntyneet hänen lenkkeillessään; ne ovat ajatuksia eri pulssien kohdilta. Maitoa samasta astiasta on hänen esikoisrunokokoelmansa. LITTOW, EVE : Maitoa samasta astiasta 70 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813175 Ilmestymisaika: Tammikuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvoste