The Voice of Finland -kilpailija hämmentää tähtivalmentajia: ”Tämä on kuin jostain saippuaoopperasta!” – mukana myös ex-tangokuningas!

Perjantain The Voice of Finland -jaksossa tähtivalmentajien eteen astelee keravalainen Nora Taskinen, 19. Musiikkiteatteria opiskeleva Nora haaveilee musikaalitähden urasta, ja hänestä olisi ihanaa säveltää musikaali vielä jonain päivänä. Musiikin lisäksi Noralla on taustaa kilpa-aerobicin maailmasta.

The Voice of Finland on Noran perheelle entuudestaan tuttu ohjelma. Hänen sisarensa Mira Taskinen nimittäin nähtiin mukana viime kaudella, ja hän pääsi Arttu Wiskarin tiimissä live-lähetyksiin asti. Mira onkin Noran tukena Ääni ratkaisee -vaiheen kuvauksissa.

– Voice oli tosi kiva! Halusin kehittyä ja oppia, ja se todella tapahtui, Mira sanoo juontaja Jaana Pelkoselle.

Vaikka Mira on kokenut The Voice of Finlandin, ei hän ole juurikaan neuvonut sisartaan.

– Kaikilla on oma tyylinsä Voicessa, joten Mira ei oikein voinut ohjeistaa minua erityisemmin. Lähinnä hän on sanonut, että ole oma itsesi, Nora toteaa.

Noran esitys saa Maija Vilkkumaan ja Elastisen kääntymään. Elastinen tekee kuitenkin Maijalle ikävän tempun blokkaamalla tältä mahdollisuuden ottaa Noraa omaan tiimiinsä. Esityksen jälkeen kaikkien tähtivalmentajien tuolit käännetään, ja Arttu Wiskari huomaa vanhan tiimiläisensä ja Noran yhdennäköisyyden.

– Onko teillä mitään hajua, kuka hän on? Ei mitään? Tunnistin hänet heti. Hän muistuttaa hyvin paljon yhtä viime vuoden kilpailijaa. Hän on minun live-joukkueeni Miran sisko, Arttu sanoo tähtivalmentjille.

– Joo, olen Miran identtinen kaksoissisko, Nora paljastaa.

Maija on aivan ällistynyt uutisesta.

– Tämä on kuin jostain saippuaoopperasta! hän huudahtaa.

Takahuoneessa Noraa kannustava Mira kutsutaan lavalle tervehtimään yleisöä ja tähtivalmentajia. Mira ja Arttu antavat toisilleen lämpimän halauksen.

– Ottaisin sinut tiimini uudestaan, jos siihen olisi mahdollisuus, Arttu sanoo Miralle.

The Voice of Finland Nelosella ja Ruudussa perjantaina klo 20.

Perjantain jaksossa kilpailevat laulajat:

Jimmy Martin, 28, Korsholm

Marjut Kurttila, 21, Jyväskylä

Julia Janakka, 20, Helsinki

Jaakko Janakka, 43, Tampere

Ville Mikkola, 29, Jyväskylä

Milja Ruohola, 19, Tampere

Nora Taskinen, 19, Kerava

Micu Ohtonen, 42, Kangasala

Saara Kuru, 26, Espoo

Rosa Heart, 34, Helsinki

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta TVOF-kilpailija saa tähtivalmentajat hieraisemaan silmiään – "Ettekö tunnista häntä?"

Sunnuntain jaksossa:

Saku Tiainen

Isän kuolema sai ex-tangokuninkaan hakemaan The Voice of Finlandiin: "Hänen toiveensa oli, että laulaisin enemmän"

Sunnuntain the Voice of Finland -jaksossa nähdään etenkin tangomaailmasta tuttu laulaja.

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään musiikkimaailmassa yli 20 vuotta mukana ollut helsinkiläinen Mikko Kilkkinen, 40. Hänet kruunattiin tangokuninkaaksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 2002. Mikko oli tuolloin 17-vuotias.

– Osallistuin The Voice of Finlandiin tänä vuonna, koska elämässäni on tapahtunut asioita, jotka ovat saaneet minut ajattelemaan. Isäni nukkui hiljattain pois, ja hän oli urallani suuri tukija ja kannattaja. Hänen toiveensa oli, että laulaisin enemmän ja tekisin musiikkia. Tätä toivetta tässä toteutan, Mikko kertoo.

Mikko vakuuttaa esityksellään Maija Vilkkumaan ja Elastisen.

– Välittömästi, kun aloitit, jokin puhutteli siinä, Elastinen kertoo.

Maijaa kiinnostaa kuulla Mikon musiikillisesta historiasta, ja hän yrittää kaivaa laulajakokelaasta lisää tietoja. Mikko kertoo tehneensä paljon keikkoja, mutta hänellä ei ole omaa bändiä.

– Tajusin, ettei hän kerro kaikkea. Hän ei tavallaan vastaa kysymyksiin. Oli selvää, että hän on kokenut laulaja ja tehnyt tätä, mutta hän ei kertonut, Maija sanoo haastattelussaan.

– Ymmärrän, että koska Elastinen voitti viimeksi tällaisella klassisorientoituneella kilpailijalla, niin toivon sinun muistavan, että luonnossa harvoin asiat toistuvat täsmälleen samanlaisena peräkkäin. On ehkä epätodennäiköisempää kuin mikään, että Elastinen voittaisi tänä vuonna. Sen sijaan minulla olisi sinulle paljon annettavaa fiiliksen ja meiningin löytämisessä, Maija kosiskelee.

Kumman valmentajan Mikko valitsee? Se selviää The Voice of Finlandissa sunnuntaina klo 20.

Sunnuntain jaksossa kilpailevat laulajat:

Johanna Sandell, 39, Kauniainen

Josefiina Toivanen, 28, Mikkeli

Sumu Sointupuro, 25, Tampere

Aku Lehtonen, 38, Helsinki

Elle Valkeapää, 19, Kuttanen

Christoffer Gunnar, 29, Pietarsaari

Anna Huttunen, 40, Lahti

Emmi Laaksonen, 25, Turku

Sini Sandman, 36, Helsinki

Mikko Kilkkinen, 40, Helsinki

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta Mystinen laulaja herättää TVOF-valmentajien kiinnostuksen – "Mulla on tunne, että salailet jotain"

Näin The Voice of Finland -kausi etenee:

Ääni ratkaisee -vaihe: pe ja su 24.1.-2.3.

Kaksintaistelut: pe ja su 7.-16.3.

Knockout-vaihe: pe ja su 21.-30.3.

Suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 4.4.

2. livelähetys pe 11.4.

Semifinaali pe 18.4.

Finaali pe 25.4.

Tässä ovat kaikki vuoden 2025 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Katz, 23, Helsinki

Adele Okkonen, 19, Oulu

Aino Oikarinen, 21, Espoo

Aku Lehtonen, 38, Helsinki

Aleksi Heinonen, 20, Rauma

Alexsandra Hilario Anton, 18, Kerava

Amanda Luts, 19, Sysmä

Anastasiia Snietko, 23, Kerava

Anna Huttunen, 40, Lahti

Anna Ladar, 29, Tampere

Anni Kröger, 32, Helsinki

Arto Eskelinen, 57, Vantaa

Arttu Kauppinen, 21, Kokkola

Ben Liljefors, 36, Hyvinkää

Brett Botha, 37, Tampere

Christa Kaira, 33, Turku

Christoffer Gunnar, 29, Pietarsaari

Dani & Ellen (Daniela Owusu, 20, Helsinki ja Ellen Urban, 20, Helsinki)

Eeva Venäläinen, 24, Helsinki

Eevi Amanda (Eevi Koskinen), 20, Iisalmi

Eevi Huhtinen, 32, Helsinki

Elle Valkeapää (Máret-Elle Valkeapää), 19, Kuttanen

Emeliina Virtanen, 20, Nokia

Emilia Pakkala, 28, Jyväskylä

Emma Gustafsson, 33, Porvoo

Emma Putila, 22, Haaparanta

Emmi Laaksonen, 25, Turku

Erick Ávila, 45, Turku

Erika Rahkola, 20, Tampere

Eveliina Eloranta, 16, Kankaanpää

Hanna Kanasuo, 46, Koski TL

Heidi Kinnunen, 38, Kannus

Henna Nieminen, 30, Lapinjärvi

Henri Arola, 42, Järvenpää

Henri Salin, 31, Oulu

Ida-Meri Havukainen, 32, Joensuu

Ilari Liimatainen, 29, Jyväskylä

Ilkka Harju, 48, Äänekoski

Jaakko Janakka, 43, Tampere

Jake Perho, 29, Turku

Jami Mäkilä, 32, Jämsä

Janina Suihkola, 24, Helsinki

Janita Lunara (Janita Laakkonen), 35, Tampere

Jarkko Caven, 50, Tampere

Jarno Lindén, 32, Pirkkala

Jenni Botha, 32, Tampere

Jenny Pasanen, 27, Laukaa

Jimmy Martin, 28, Korsholm

Johanna Sandell, 39, Kauniainen

Joni Nikula, 32, Kaustinen

Josefiina Toivanen, 28, Mikkeli

Julia Janakka, 20, Helsinki

Jupe Velin (Jukka-Pekka Velin), 37, Kouvola

Kaisla Silfver, 24, Turku

Kalle Lehtonen, 86, Turku

Karoliina Berlin, 18, Porvoo

Karoliina Kalda, 16, Helsinki

Kiyan Khoraminezhad, 21, Helsinki

Lauri Gayer, 26, Turku

Lauri Miettinen, 41, Helsinki

Leevi Eemeli (Leevi Toponen), 23, Sipoo

Lunar Karma (Kaarina Ruotsalainen), 23, Hämeenlinna

Maeve Korpela, 29, Helsinki

Mandy Idema, 20, Oulu

Mari Visuri, 23, Haapajärvi

Marjut Kurttila, 21, Jyväskylä

Matias Pynnönen, 26, Helsinki

Micu Ohtonen (Michael Ohtonen), 42, Kangasala

Mika Pelkonen, 32, Ylikiiminki

Mikko Kilkkinen, 40, Helsinki

Mikko Kreivi, 32, Jyväskylä

Milja Ruohola, 19, Tampere

Milka Vilhelmiina (Milka Keihäs), 34, Kemiönsaari

Minni Seppä, 20, Oulu

Miona Madsen, 38, Lontoo

Mohammad Riazat, 33, Rovaniemi

Monica Ekola, 23, Tampere

Naomi Moller (Naomi Streiling), 21, Helsinki

Noa Pohjasmäki, 16, Veikkola

Nora Taskinen, 19, Kerava

Oliver Hurrell, 37, Jyväskylä

Oliver Lindeman, 18, Espoo

Oliver Rosenholm, 16, Lappeenranta

Olli Hartonen, 38, Espoo

Olli Tomberg, 25, Helsinki

Omar Zouiter, 35, Kurikka

Paulina Mbella, 30, Vantaa

Petu Suomalainen, 29, Tampere

Pirjo Käkelä, 58, Kuopio

Ricardo Grönfors, 17, Kankaanpää

Risto Piirainen, 49, Nokia

Robbie Heffernan, 56, Oulu

Rosa Heart (Rosa Latva), 34, Helsinki

Rosa Kumar Saarinen, 16, Helsinki

Rosita Mäntyniemi, 31, Peräseinäjoki

Saara & Riina (Saara Kokko, 33, Tampere ja Riina Kokko, 33, Tampere)

Saara Kuru, 26, Espoo

Sara Julia (Sara Koskipuro), 30, Kuusankoski

Satu Margareeta (Satu Räisänen), 24, Helsinki

Selma Suikkanen, 22, Jyväskylä

Sini Kursu, 34, Tornio

Sini Sandman, 36, Helsinki

Sumu Sointupuro, 25, Tampere

Taina Kemppainen, 64, Sastamala

Tais Delia (Tetiana Pysarenko), 33, Jyväskylä

Tatu Tossavainen, 38, Kuopio

Teemu Piskonen, 31, Mikkeli

Tiia Airaksinen, 28, Kuopio

Tiuku Suomi, 16, Forssa

Tuuli Nurmi, 30, Hyvinkää

Upendra Siriwardana, 33, Kouvola

Valma Sipilä, 25, Helsinki

Venla Suoranta, 35, Perniö

Ville Mikkola, 29, Jyväskylä

Ville Mustonen, 37, Järvenpää

Wilma Estola, 21, Jyväskylä

Wilma Kvick, 26, Varkaus