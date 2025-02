Helmikuun dekkareissa kaksi kovaa kotimaista ja kansainvälinen bestseller

Sanna Kotajärvi: Valon vapahtajat

Ilmestyy 5.2.

Laitilan Mesijärveltä löydetään miehen ruumis. Johtolankoja on niukasti, mutta ruumiin viereen on kätketty kultainen ristikoru ja lähistöllä asuu lahko, jonka jäsenet uskovat olevansa Jeesuksen jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa.

Valon vapahtajat on toinen osa Pimeydenkylväjät-dekkarisarjaa, jossa rikoskonstaapeli Kasper Rahkola selvittää Turun seudulla sattuneita henkirikoksia. Tällä kertaa liikutaan Turun lisäksi Raumalla. Huolella punottu rikosjuoni ja taitavasti sijoitetut yksityiskohdat tempaavat mukaansa.

Kirjailija Sanna Kotajärvi työskentelee bioanalyytikkona lääkekehitysalalla. Kotajärvi on viehättynyt palapelijuonista ja yksityiskohdista, mikä näkyy huolellisessa taustatutkimuksessa poliisin työstä ja rikostutkinnan vaiheista.

Antti Vihinen: Valkoinen susi

Ilmestyy 13.2.

Kiirastorstaina Tampereelta kuuluu kummia: tavallinen arkistotyöntekijä ja kokenut saksalaisdiplomaatti löytyvät murhattuina. Murhatuilla on merkillinen kytkös Hitlerin ja Mannerheimin tapaamiseen kesäkuussa 1942, ja poliisitutkinnan keskiöön nousee kohtaamisen yhteydessä salaa äänitetty nauhoite.

Mitä tekemistä Hitlerin ja Mannerheimin keskusteluilla voi olla murhattujen kanssa? Ja miksi saksalaisen kulttuuriattasean kuolema kiinnostaa useamman maan tiedustelupalveluja?

Antti Vihinen on monipuolinen kulttuurivaikuttaja, jonka tie vei tamperelaisesta bändibussista kulttuuriteorian professoriksi Saksaan. Vihinen on työskennellyt suomalaisen kulttuuriviennin tehtävissä Berliinissä ja Sibeliustalon johtajana Lahdessa. Hän oli itse paikalla, kun arkistoista löytynyt salainen Hitler–Mannerheim-äänite esiteltiin yleisölle Berliinissä.

Anders de la Motte: Lasiprinssi

Ilmestyy 19.2.

Arkkitehtuurin professori ja urbaanin löytöretkeilyn asiantuntija Martin Hill saa kutsun kirjoittamaan elämäkertaa eksentrisestä liikemiehestä, joka väittää nähneensä saarellaan salaperäisiä valoja ja pelottavan olennon. Samaan aikaan rikoskomissario Leo Askerin on autettava isäänsä, jonka maatilalta on löytynyt ruumis. Ylistetyn Kadonneet sielut -sarjan toinen osa pitää otteessaan ensimmäiseltä sivulta aina yllättävään loppuratkaisuun saakka.

“De la Mottella on erittäin dynaaminen lause ja erinomainen rakenteen taju.” – Sofi Oksanen sarjan ensimmäisestä osasta

Entinen poliisi Anders de la Motte on yksi Ruotsin suosituimmista rikoskirjailijoista. Kadonneet sielut -sarja on kivunnut bestseller-listojen kärkeen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sen oikeudet on myyty kahteenkymmeneen maahan.

Sanna Kotajärvi ja Antti Vihinen esiintyvät 19.2. klo 17–18 Helsingin Akateemisen Kirjakaupan Kohtaamispaikalla. Lisäksi Kotajärvi esiintyy 1.3. klo 14 Turun Akateemisessa Kirjakaupassa ja Vihinen 1.3. klo 14 Tampereen Akateemisessa Kirjakaupassa. Tervetuloa!