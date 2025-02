Uusi digitaalinen hyvinvointiopas tukee terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Pohjanmaalla

Röntgen-tutkimuksia jatkossa viidessä toimipisteessä 31.1.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan hyvinvointialueella otetaan röntgenkuvia ja tehdään ultraäänitutkimuksia Pietarsaaren, Mustasaaren, Vaasan, Närpiön ja Kristiinankaupungin toimipisteissä. Vaasassa ja Pietarsaaressa on mahdollisuus ottaa kuvia virka-aikana sekä tarvittaessa päivystyksellisesti, Närpiössä ja Mustasaaressa virka-aikana. Kristiinankaupungissa kuvauksia tehdään virka-aikaan maanantaista torstaihin 7.4. saakka. Tämän jälkeen kuvauksia tehdään maanantaisin ja torstaisin. Kesällä Kristiinankaupungin kuvaustoiminta on tauolla mutta aukeaa jälleen elokuussa. Loma-aikoina röntgenpisteissä on supistettuja aukioloaikoja. Laihian, Oravaisten ja Maalahden röntgenlaitteet on poistettu käytöstä, sillä ne olivat tulleet käyttöikänsä loppuun. Hallitus päätti marraskuussa, että toiminta näissä toimipaikoissa päättyy eikä laitteita uusita. Palvelutuotannossa voi olla ajoittain ennalta suunnittelemattomia häiriöitä laiterikkojen, huoltotoimenpiteiden tai henkilöstön poissaolojen takia. Tällöin kuvaukset voidaan