Yli 65-vuotiaat nauttivat keikkatyöstä

OmaSeuren käyttö on helppoa ja sujuvaa. Näin vastasi 87 prosenttia yli 65-vuotiaista Seuren työntekijätutkimuksessa. OmaSeure on mobiilisovellus, jolla Seuren keikkatyöntekijät varaavat työvuoronsa.

Seniorit arvostavat sitä, että keikkojen varaaminen on helppoa, he voivat valita itselleen sopivat työt ja työnantaja on luotettava.

Konkarit ovat kysyttyjä työpaikoilla:

“Meidän senioreimmat työntekijät ovat erittäin arvostettuja ja pidettyjä työkavereita asiakkaillamme”, Seuren toimitusjohtaja Anu Tuomolin kertoo.

“Keikoille on kiva mennä”

Tutkimus kertoo, että 79 prosenttia kaikista työntekijöistä ja peräti 86 prosenttia yli 65-vuotiaista on tyytyväisiä Seureen.

Keikoille on kiva mennä, ajattelee 85 prosenttia tutkimukseen vastanneista Seuren työntekijöistä. Yli 65-vuotiaista seurelaisista tätä mieltä on 94 prosenttia.

Yli 65-vuotiaat seurelaiset tekevät keikkatöitä silloin tällöin. Heillä on halua ja intoa tehdä töitä jatkossakin, tutkimus kertoo.

"Tämä on aidosti tilanne, jossa kaikki voittavat. Olemme iloisia, kun voimme tarjota ihmisille mahdollisuuden jatkaa työuriaan", Tuomolin sanoo.

Lähes 1000 yli 65-vuotiasta teki keikkatöitä Seuressa vuonna 2024

Seurelaiset tekevät keikkatyötä ja sijaisuuksia sote-alalla, varhaiskasvatuksessa sekä opetus- ja palvelualoilla pääkaupunkiseudun kunnissa ja Uudellamaalla sijaitsevilla hyvinvointialueilla.

Seuressa keikkaili 961 yli 65-vuotiasta työntekijää vuonna 2024.

Seuren työntekijätutkimus toteutettiin 18.11.–3.12.2024. Tutkimukseen vastasi 1706 työntekijää. Vastaajista lähes viidesosa oli yli 65-vuotiaita. Tutkimuksen toteutti Dagmar.