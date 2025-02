Siementen ja kasvien tilaamiseen EU:n ulkopuolelta liittyy paljon huomioitavaa

Kaikkein tärkeintä on ennen tilaamista ottaa selville tuontivaatimukset. Tilaamiseen liittyvät kiellot ja rajoitukset voi helposti selvittää Ruokaviraston nettisivuilta. Siellä on myös tarkat ohjeet tuontitarkastuksen tilaamisesta, muistuttaa tulliylitarkastaja Jaana Viitakoski.

EU:n ulkopuolelta tilattaessa kaikilla elävillä kasveilla, siemenillä ja leikkokukilla pitää olla kasvinterveystodistus. Mikäli kasvinterveystodistusta ei saa, ei tilaamiseen pidä ryhtyä. Joidenkin kasvien, kuten tulipoltteen isäntäkasvien, havukasvien, sitruspuiden ja siemenperunan tilaaminen on kokonaan kielletty.

Tulli valvoo kasvien ja siemen maahantuontia. Tuontirajoituksille on syynsä eli niiden avulla pyritään torjumaan kasvien mukana leviäviä kasvitauteja ja tuholaisia, kertoo Viitakoski ja jatkaa

Tulli ottaa haltuun ja hävittää EU:n ulkopuolelta ilman kasvinterveystodistusta tuodut kasvit ja siemenet. Jos haluat välttää ikävät tilanteet, niin kannattaa varmistaa, että tuotteille saa kasvinterveystodistuksen.

Tilatessa siemeniä ja kasveja kannattaa myös ottaa huomioon, että kaikki pikarahtiyritykset eivät välttämättä kuljeta kasveja ja siemeniä. Kun lähetys on saapunut, on se myös tullattava. Tullauksen yhteydessä on ilmoitettava, onko kasvinterveystodistus paketissa, sähköisenä vai toimitettu jo vastaanottajalle. Lähetykselle on tilattava maksullinen tuontitarkastus Ruokavirastosta. Kaiken ollessa kunnossa, voi lähetyksen tuotteet ottaa käyttöön. Muussa tapauksessa maahantuonti kielletään.

Lyhyt muistilista tilaajalle:

Tarkista maahantuontikiellot. Joidenkin kasvien tuonti on kokonaan kielletty. Selvitä, saatko kasveille kasvinterveystodistuksen. Ilman todistusta et voi tilata kasveja. Huomioi kustannukset. Kasvinterveystodistus ja tuontitarkastus ovat maksullisia. Aloita tullaus, kun lähetys on saapunut. Tilaa kasvilähetyksille tuontitarkastus Ruokavirastosta.

