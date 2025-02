Kaksi vuotta Turkin ja Syyrian maanjäristyksistä: Lapsia yhä kodittomina

Helmikuussa 2023 Turkkia ja Syyriaa koetteli kaksi voimakasta maanjäristystä jälkijäristyksineen. Yli 56 000 ihmistä menehtyi ja arviolta 6,2 miljoonaa lasta kärsi järistysten vaikutuksista.

Turkissa tuhoutui noin 680 000 kotia ja 2,4 miljoonaa ihmistä joutui siirtymään asuinsijoiltaan. Viime joulukuuhun mennessä alle neljännes tarvittavista asunnoista oli rakennettu uudelleen. Yli puoli miljoonaa ihmistä, joista noin 150 000 on lapsia, ei ole voinut palata koteihinsa. Monet asuvat yhä konttileireillä.

– Kaksi vuotta saattaa tuntua pitkältä ajalta, mutta Turkin maanjäristyksistä kärsineet lapset ja heidän perheensä rakentavat yhä elämäänsä uudelleen. Joka neljäs maanjäristyksessä kotinsa menettäneistä lapsista ei ole vielä palannut kotiinsa. He asuvat konteissa altistuen kuumuudelle tai kylmälle, sanoo Sasha Ekanayake, Pelastakaa Lasten Turkin maajohtaja.

Katastrofin seurauksena monen lapsen koulunkäynti keskeytyi. Viime vuoden toukokuussa julkistetusta YK:n selvityksestä selvisi, että maanjäristysten koettelemien perheiden lapsista neljännes ei käynyt koulua tai osallistunut muuhun koulutukseen liittyvään toimintaan.

– Pelastakaa Lapset ponnistelee yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa, jotta lapset voisivat jatkaa koulunkäyntiään ja saada peruspalveluja. Tarpeet ovat kuitenkin edelleen suuret. Kansainvälinen yhteisö ei saa unohtaa Turkkia, toteaa Ekanayake.

Syyriassa humanitaarinen tilanne jatkuu vaikeana

Syyriassa maanjäristykset pakottivat puoli miljoonaa ihmistä siirtymään asuinsijoiltaan. Monet heistä olivat jo aiemmin joutuneet pakenemaan kotiseuduiltaan konfliktin vuoksi. Ennen maanjäristyksiä maan sisäisiä pakolaisia oli yli 6,9 miljoonaa, joista kolme miljoonaa oli lapsia. Viime vuoden lopulla väkivaltaisuuksien kiihtyminen Pohjois-Syyriassa ajoi yli miljoona ihmistä kodeistaan. Monet tuolloin siirtymään joutuneista olivat kotoisin Alepposta ja Idlibistä, joita myös vuoden 2023 maanjäristykset koettelivat pahoin.

– Syyriassa lapset kärsivät yhä maanjäristyksistä, joka vei heidän kotinsa, koulunsa ja terveyskeskuksensa. Lasten humanitaarinen hätä on kuitenkin ollut jatkuvaa lähes 14 vuotta kestäneen sodan aiheuttaman taloudellisen katastrofin ja viime vuoden lopulla kiihtyneen väkivallan vuoksi, sanoo Pelastakaa Lasten Syyrian humanitaarisen työn virkaatekevä johtaja Bujar Hoxha.

– Ihmiset ovat Syyriassa edelleen varovaisen toiveikkaita äskettäisen vallan vaihtumisen jälkeen. Lapset ovat kuitenkin kerta toisensa jälkeen menettäneet kotinsa ja turvallisuudentunteensa ja humanitaarisen avun tarve on ollut suurempi kuin koskaan. Viime vuonna 16,7 miljoonaa ihmistä - joista lähes puolet on lapsia – oli humanitaarisen avun tarpeessa. Tämä oli enemmän kuin kertaakaan sitten konfliktin puhkeamisen vuonna 2011.

– Avunantajien on kiireellisesti lisättävä rahoitustaan, jotta lasten ja perheiden muuttuviin ja nykyisiin tarpeisiin voidaan vastata, ja auttaa perheitä rakentamaan elämänsä uudelleen rauhassa ja turvallisesti.

Pelastakaa Lapset on myös suomalaisten lahjoittajien tuella toteuttanut Syyriassa ja Turkissa mittavia avustusoperaatioita maanjäristyksistä kärsivien lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Turkissa järjestö oli ensimmäisten joukossa toimittamassa hädänalaisille lämpimiä vaatteita, vettä ja ruokaa. Lasten koulunkäyntiä ja oppimista on tuettu muun muassa jakamalla koulutarvikkeita ja korjaamalla vaurioituneita tai tuhoutuneita kouluja. Myös asumuksia on rakennettu ja perheille on tarjottu psykososiaalista tukea. Yhdessä turkkilaisten kumppanijärjestöjen kanssa annettu apu tavoitti viime vuoden loppuun mennessä yli 500 000 ihmistä. Syyriassa Pelastakaa Lapset tavoitti viime vuonna yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa yli 960 000 ihmistä, joista runsaat 520 000 on lapsia.

Toimituksille tiedoksi

Helmikuun 2023 maanjäristyksissä menehtyi noin 50 000 ihmistä Turkissa ja 6000 Syyriassa.

Maanjäristyksen jälkeen telttoihin tai kontteihin majoitettiin Turkissa runsaat 2,5 miljoonaa ihmistä, joista arviolta 660 000 oli lapsia. Lasten määrä on laskettu käyttämällä prosenttilukua (27 %), joka kuvastaa lasten osuutta maanjäristyksestä kärsivien ihmisten kokonaismäärästä (9,1 miljoonaa). Turkin katastrofiviraston (AFAD) viime lokakuussa julkistettujen tietojen mukaan 538 000 ihmistä oli tuolloin edelleen hätämajoituksessa Adıyamanin, Gaziantepin, Hatayn, Kahramanmaraşin ja Malatyan maakunnissa.

Lisätietoja: Max Holm, tiedottaja, Pelastakaa Lapset, 050 433 1438, max.holm@pelastakaalapset.fi