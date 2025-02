Yli 25 000 opiskelijan opintotukia saatetaan periä takaisin

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).

Noin 25 700 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2023, ja Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Opintotuen vuositulorajoihin on tehty korotuksia viime vuosina, minkä ansiosta opintotukia on viime vuosina jouduttu perimään takaisin aiempaa vähemmän.