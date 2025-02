Talven influenssaepidemia alkanut Varsinais-Suomessa

Talven influenssaepidemia on alkanut myös Varsinais-Suomessa. Vaikka influenssalöydöksiä on jo tehty kuluvan talven aikana, nyt tapaukset ovat runsastuneet siinä määrin, että epidemian voidaan katsoa alkaneen. Viime vuosina influenssaepidemia on alkanut jo joulukuussa, mutta ennen koronaviruspandemiaa influenssaepidemian alku ajoittui yleensä tammikuulle.