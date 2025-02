Virta ja Valeo yhteistyöhön sähköautojen integroiduissa latausratkaisuissa

Virta ja maailman johtava autoteollisuuden laitevalmistaja Valeo julkaisevat Pariisin Flotauto -tapahtumassa virallisen yhteistyökumppanuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiöiden asemaa laajenevassa sähköautojen ja energianhallinnan ekosysteemissä. Yhteistyön myötä Virta ja Valeo yhdistävät teknologiaansa kasvavilla sähköautomarkkinoilla ja edistävät sähköautojen, latausinfrastruktuurin ja energiajärjestelmien saumattomampaa integrointia.

Valeo on maailman johtava autoteollisuuden teknologiayritys, joka toimittaa komponentteja ja järjestelmiä kaikille suurimmille autonvalmistajille. Sähköautoteknologian ohella Valeo on edelläkävijä ja aktiivinen toimija mm. autonomisten ajoneuvojen teknologian saralla. Oman Valeo Ineez -tuotemerkin alla yhtiö tarjoaa laajan valikoiman latausasemia ja -kaapeleita sekä mobiililatureita. Valeo hyödyntää johtavaa asemaansa sähköistämisen toimialalla ja tarjoaa ratkaisuja autoteollisuuden lisäksi myös muille toimialoille.

Suomalainen Virta on maailman johtavia sähköautojen latauspalveluja kehittäviä yrityksiä. Yhtiön sähköautot, kuljettajat, latausinfrastruktuurin ja energiajärjestelmät yhdistävää palvelualustaa käyttävät autokantojen hallinnointiin keskittyvät yhtiöt sekä latauspisteiden omistajat mm. energia-, huoltoasema-, auto- ja kiinteistöaloilla 36 maassa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Kumppanuuden ansiosta Virta ja Valeo aloittavat kansainvälisen yhteistyön kasvavilla sähköautomarkkinoilla, joilla lataus ja energianhallinta ovat avainasemassa. Valeon Ineez-laturin optimaalinen integrointi Virran ohjelmistoalustaan tarjoaa tehokasta ja luotettavaa EV-latauksen hallintaa ammattikäyttäjille, kuten autonvalmistajille, Fleet-yhtiöille, leasing-yrityksille, latauspalvelujen tarjoajille ja muille kaupallisille ja teollisuuden asiakkaille.

”Valeo on liikkuvuuden sähköistämisen eturintamassa. Olemme ylpeitä voidessamme julkistaa Virran ja Valeon kumppanuuden. Se parantaa osaltaan Valeo Ineez -tuotteiden tarjontaa saumattomilla ja integroiduilla ratkaisuilla ja asettaa näin asiakaskokemuksen entistä enemmän liiketoimintamme ytimeen. Tämä on jälleen yksi osoitus Valeon sitoutumisesta tarjota uusinta teknologiaa kestävämpää liikkuvuutta varten”, sanoo Valeon Smart Mobility -liiketoimintayksikön johtaja Isabelle D'Ambrosio.

Virran co-founder ja innovaatiojohtaja Jussi Palola korosti kumppanuuden muutospotentiaalia: ”Valeo, Virta ja yhteistyökumppanimme ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa asemassa – yhdessä pystymme edistämään autojen, latausinfrastruktuurin ja energiajärjestelmien integrointia yhdeksi saumattomaksi kokemukseksi. Tavoitteenamme on tehdä lataamisesta mahdollisimman helppoa ja tuoda sähköautot kiinteäksi mutta liikkuvaksi osaksi energiaekosysteemiä.”

Virta ja Valeo yhteistyö tasoittaa tietä kaksisuuntaisen V2G latausteknologian (Vehicle to Grid) potentiaalin täysimääräiselle hyödyntämiselle. Tämä mahdollistaa sen, että sähköajoneuvot voivat paitsi ottaa energiaa verkosta, myös vapauttaa ylimääräistä energiaa takaisin tasapainottaen näin kysyntää ja tarjontaa sekä auttaen samalla kuluttajia optimoimaan sähköautoiluun liittyvät kulunsa.

Virta ja Valeo virallistavat strategisen kumppanuutensa ja esittelevät yhteistä ratkaisuaan Flotauto Show -messuilla 6. helmikuuta 2025 La Grande Hallessa (Porte de la Villette).

Valeo

Valeo on teknologiayritys ja kaikkien autonvalmistajien ja uuden liikkuvuuden toimijoiden kumppani maailmanlaajuisesti. Valeo innovaatiot tekevät liikkumisesta turvallisempaa, älykkäämpää ja kestävämpää. Valeo on teknologinen ja teollinen edelläkävijä sähköistämisessä, ajoavustinjärjestelmissä, sisätilojen uudelleenkeksimisessä ja valaistuksessa. Nämä neljä aluetta, jotka ovat elintärkeitä liikkuvuuden muutokselle, ovat konsernin kasvun vetureita. Valeo lukuina: 109 600 työntekijää, 28 maata, 159 tehdasta, 64 tutkimus- ja kehityskeskusta ja 19 jakelualustaa 30. kesäkuuta 2024. Valeo on listattu Pariisin pörssissä.