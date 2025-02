Lisää puhtia Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jokivesistöjen kunnostuksiin eduskunnan lisämäärärahalla

Närpiönjoen hanke toteutetaan kuntavetoisesti

Närpiönjoki sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa virraten neljän kunnan alueella. Suurin osa Närpiönjoesta sijaitsee Närpiön kaupungin alueella, mutta latvaosia ulottuu sekä Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin alueelle. Närpiönjoki laskee Kaskisten kaupungin edustalla olevaan makeanvesialtaan kautta lopuksi mereen. Makeavesialtaassa on venesulku, joka on teettänyt haasteita kalojen vapaalle kululle.

Närpiön kaupunki teki merkittävän päätöksen, kun se sitoutui hankevetäjäksi Närpiönjoen kunnostushankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on parantaa vesistön tilaa ja helpottaa kalojen vapaata kulkua. Närpiönjoen pääuomissa ja sen sivu-uomissa on useita kalan vapaata liikkumista rajoittavia esteitä. Kunnostustoimilla pyritään parantamaan erityisesti vaelluskalojen tilaa sekä vahvistamaan Närpiönjoen sivu-uomissa paikallisesti eläviä taimenkantoja. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa Närpiönjoen eteläpuolella sijaitsevan Lapväärtinjoen-Isojoen kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden kanssa, joita on tehty vuosikymmenten aikana Isojoen alkukeräisen taimenkannan tilan parantamiseksi. Luonnonvarakeskuksen tekemien sähkökoekalastusseurantojen perustella Isojoen taimenkannassa havaitaan positiivinen kehitys ja sama ilmiö pyritään nyt toistamaan hankkeella Närpiönjoessa. Närpiönjoen kunnostushankkeen toivotaan vaikuttavan positiivisesti koko Pohjois-Selkämeren vaelluskalakantojen tilaan.

Hankevetäjänä toimii Närpiön kaupunki.

Ähtävänjoen kalat ja helmet -hankkeella saadaan jatkoa hyvälle pohjatyölle

Ähtävänjoki on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sijaitseva jokivesistö, joka laskee Luodonjärven makeavesialtaan kautta Pohjanlahteen. Ähtävänjoki tekee siitä poikkeuksellisen kolmesta syystä: muista Pohjanmaan jokivesistöistä poiketen sen valuma-alueella on kaksi suurta järveä, Lappajärvi ja Evijärvi, jotka tasaavat jokivesistön virtaamia, Ähtävänjoen alaosalla esiintyy jokihelmisimpukkaa eli raakkua ja Ähtävänjoen vesistöalueella on peräti yhdeksän vesivoimalaitosta, joista seitsemän sijaitsee itse Ähtävänjoessa.

Nyt erillismäärärahan avulla Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. käynnistää Ähtävänjoen kalat ja helmet -hankkeen, joka on jatkoa yhdistyksen alueella aikaisemmin vuosina 2020–2021 toteuttamalle LUKATIES – Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle -hankkeelle. Ähtävänjoen kalat ja helmet -hankkeessa toteutetaan selvityksiä vesistön tilan ja vaelluskalapotentiaalin selvittämiseksi. Selvitykset tuottavat tarvittavaa taustatietoa kalateiden mahdollista rakentamista varten. Selvitysten lisäksi hankkeessa pyritään toteuttamaan myös konkreettisia kunnostustoimia virtavesissä lisääntyvien vaelluskalojen ja voimalaitosten välillä jokiosuudella elävien raakkujen elinolosuhteiden parantamiseksi. Hanke on saanut laaja-alaista tukea niin alueella toimivilta yrityksiltä, kunnilta sekä kalatalousalueilta ja osakaskunnilta.

Hankevetäjänä toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Lisätietoja:

Kyösti Nousiainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 028 602