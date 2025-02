VR perustaa uuden tukisäätiön vaalimaan rautatiehistoriaa – luopuu myös museokalustonsa omistuksesta

VR-Yhtymä Oyj perusti vuoden 2024 lopussa Rautatiemuseon Tukisäätiön ja lahjoitti sille viisi miljoonaa euroa peruspääomaksi. Tukisäätiö toimii erillään VR:stä ja Suomen Rautatiemuseosta ja jakaa vuosittain tukea museolle.

– Rautatiemuseo tekee arvokasta työtä rautateiden kulttuuriperinnön turvaamiseksi: tallentaa suomalaista rautatiehistoriaa, jakaa siihen liittyvää tietoutta sekä esittelee monipuolista museokokoelmaa yleisölle. Olemme VR:llä jo pitkään toimineet yhtenä museon rahoittajista. Tukisäätiön perustamisella haluamme luoda pitkän aikavälin näkymää museon rahoitustilanteeseen ja varmistaa museon toiminnan jatkumisen Hyvinkäällä, kertoo yhteiskuntasuhteista, viestinnästä ja vastuullisuudesta VR:llä vastaava johtaja Jonna Juslin.

Jatkossa VR:n rahoitus museolle kanavoituu uuden tukisäätiön kautta aiemman vuosittaisen sopimusneuvottelumallin sijaan. VR:n rahoitusosuuden eriyttäminen uuteen säätiöön on myös askel kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi rautatiealalla.

Museokalusto Hyvinkäällä lahjoitettu Rautatiemuseolle

VR on lahjoittanut omistamansa museokaluston ja esinekokoelman sovitussa laajuudessa Suomen Rautatiemuseolle. Taustalla on VR-Yhtymä Oyj:n kevään 2024 yhtiökokouksen päätös. Osa Rautatiemuseossa esillä olevasta museokalustosta on ollut VR:n omistuksessa, mutta museon hallinnassa.

– Haluamme VR:llä edistää aktiivisesti markkinaehtoista ja kilpailuneutraalia toimintaympäristöä rautatiealalla. Olemme muun muassa luopumassa asema- ja varikkokiinteistöistämme sekä yksityisraiteistamme. Vastaavasti museotoiminnan rahoittaminen ja kulttuurihistoriallisen museokaluston omistaminen ovat nyt erkanemassa liikenteen operoinnista, Juslin toteaa.

VR omistaa vielä jonkin verran muutakin museokalustoa Valtionrautateiden ajalta ennen vuoden 1995 yhtiöittämistä. Tänä päivänä VR keskittyy yhä vahvemmin ydinliiketoimintaansa eli matkustaja- ja tavaraliikenteen operointiin, ja museokalustosta luopuminen onkin luonnollista jatkumoa tälle kehitykselle. Tahtotilana on siirtää lopunkin museokaluston omistus lähtökohtaisesti kaluston nykyisille haltijoille, esimerkiksi paikallisille yhdistyksille, joiden kanssa on tarkoitus käynnistää neuvottelut lähiaikoina.

