Maailman ainoan ravintolaraitiovaunun SpåraKOFFin matka jatkuu

Jo 30 vuotta Helsingin katukuvasta tuttu näky, ravintolaraitiovaunu SpåraKOFF jatkaa liikenteessä. Museoraitiovaunun jänniteremontin maksaa juomatalo Sinebrychoff.

Museoikään ehtineen, vuonna 1959 valmistuneen raitiovaunun kohtalo oli uhattuna Helsingin kantakaupungin raitiotien syksyllä 2025 tapahtuvan jännitemuutoksen takia. Muutoksen jälkeen vanhanmallisten raitiovaunujen liikennöinti edellyttää isompia muutostöitä, kuten raitiovaunun sähkösähköjärjestelmän osittaista uusimista.

“Muutostöiden hinnan arviointi ei ollut helppoa. Hinta arvioitiin aluksi reilusti yläkanttiin. Kun asiaa selvitettiin tarkemmin niin kustannus oli meille kohtuullinen ja meille oli mahdollista pelastaa raitiovaunu. Nyt olemme tehneet SpåraKOFF:in remontista ja jatkosta vuosiksi sopimuksen Kaupunkiliikenteen kanssa”, Sinebrychoffin kumppanuuksista vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen sanoo.

SpåraKOFF:a operoivat yhdessä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Sinebrychoff ja HOK-Elanto. Säkkisen mukaan SpåraKOFF:n jatkon turvaaminen oli kaikille tärkeää, koska siitä on tullut tärkeä osa helsinkiläistä kesää ja kaupunkikulttuuria.

“SpåraKOFF tuli Helsingin katukuvaan vuonna 1995, joten se on liikennöinyt jo 30 vuotta. Myös Sinebrychoffilla on pitkät perinteet alun perin helsinkiläisenä panimona. Kesällä SpåraKOFF:iin saa lähes poikkeuksetta jonottaa, mikä osoittaa, että moni olisi jäänyt paljosta paitsi jos raitiovaunu numero 175 olisi poistunut liikenteestä. Ehkä pyöreitä kymmeniä pitää kesällä juhlistaakin jotenkin nyt kun matka jatkuu.”

SpåraKOFF menee remonttiin vasta syksyllä



Helsingin kantakaupungin raitiotien jännitteenmuutos tapahtuu näillä näkymin elokuussa 2025. SpåraKOFF liikennöi normaalisti elokuun 2025 liikennöintikatkoon asti ja palaa takaisin liikenteeseen sen jälkeen, kun muutostyöt vaunuun on tehty. Tällä hetkellä raitiovaunu on tilauskäytössä ja kesällä se alkaa kulkea jälleen tuttuun tapaan reittiajoa.

“Raitiovaunu on museolaite, joten ulko- ja sisätiloihin ei tehdä mitään näkyvää. Pieniä asioita toki huolletaan ja korjataan samalla. SpåraKOFF palaa liikenteeseen heti töiden valmistuttua todennäköisesti Suomen vanhimpana käytössä olevana raitiovaununa”, Säkkinen sanoo.

Spårakoff on ainoa ravintolaraitiovaunu Suomessa ja tiettävästi myös koko maailmassa. Maailmalla on monia kiinnostavia raitiovaunureittejä, joista on tullut turistinähtävyyksiä. Silti raitioliikenteen synnyinmaan Britannian johtavan median Guardian-lehden lukijat äänestivät SpåraKOFFn maailman kiinnostavammaksi raitiovaunureitiksi. Jutun voi lukea täältä: https://www.theguardian.com/travel/2022/mar/24/readers-favourite-tram-rides-europe-america-australia-hong-kong

Fakta