Kari Ketoselta uusi aluevaltaus: esikoiskirja!

Otavan ja Kariston viihteen kevättalvi on tähtiä täynnä 30.1.2025 08:30:00 EET | Tiedote

Soraya Lane: Safiiritytär Lumoava Kadonneet tyttäret -sarja kuljettaa Safiiritytär-kirjassa lukijan Sveitsiin Genevenjärvelle ja kertoo kahdessa aikatasossa tarinan tosirakkaudesta ja kuninkaallisen tiaran mysteeristä. Soraya Lane on uusiseelantilainen kirjailija, joka koskettavista historiallisista romaaneistaan. Hän osaa luoda tarinoihinsa taikaa, joka punoo yhteen perhesalaisuuksia, lumoavia miljöitä ja rakkautta, joka kestää yli ajan ja etäisyyksien. Kirjasarja on bestseller sekä Suomessa että maailmalla, ja nyt ilmestyvä teos on sarjan neljäs osa. Ilmestyy 7.2.2025. Otava Suomentajat: Heidi Tihveräinen, Lauri Sallamo Emily Henry: Hassu juttu BookTok-sensaatio ja viihdekirjallisuuden kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Emily Henry kirjoittaa rakkaudesta, perheestä ja ystävyydestä älykkäällä ja terävällä huumorilla. Hänen kaikki romaaninsa ovat olleet kansainvälisiä myyntimenestyksiä ja New York Times -bestsellereitä, ja niistä kaikista on tekeillä elokuva. Hassu juttu voitti vuoden 2024