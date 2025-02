Tulikuumat brittinimet Nilüfer Yanya ja Lambrini Girls, kotimaiset 2000-luvun indie-ikonit Giant Robot ja Husky Rescue sekä yli 10 muuta uutta artistikiinnitystä Kesärauhaan – päiväjako julki ja kaikki lipputyypit myynnissä

Kesärauhan kansainvälistä ohjelmistoa vankistavat kansainvälisten musiikkimedioiden hehkuttaman kolmosalbuminsa “My Method Actor” viime vuonna julkaissut lontoolainen laulaja-lauluntekijä Nilüfer Yanya ja uransa suurimmassa hypessä liitävä, vastikään debyyttialbumillaan Brittien rock-listan kärkeen mennyt punkyhtye Lambrini Girls, joka tekee Kesärauhassa samalla ensimmäisen Suomen keikkansa.

Kesäkuussa Linnanpuistossa nähdään pitkältä keikkatauolta palanneita 2000-luvun kulttinimiä: eklektistä rytmimusiikkia esittävä Giant Robot ja kuulaan elektroninen Husky Rescue. Monipuolisesta ja laadukkaasta kotimaisesta ohjelmistostaan tunnetun Kesärauhan lavalla nähdään myös määrätietoisuutta ja livekarismaa uhkuva pop-artisti Benjamin, uutta musiikkia julkaiseva ja Kesärauhassa jo ikonin asemaa nauttiva Vesta, juuri M/S Kesärauhalla valtaisat tanssibileet järjestänyt Karri Koira, kiitellyn ja Emma-ehdokkuuden saaneen Hai-albumin viime vuonna julkaissut DJ Kridlokk, vastikään SEPPO MIXTAPE:n julkaissut turkulaistaustainen Jambo & Band, Kesärauhan kävijäpalautteen artistitoivelistoilla vuosittain korkealta löytyvä rap-artisti Pesso, pitkän linjan dj-tuottaja Aksimin ja KPC:stä tutun Joosu J:n muodostama Shakkii, funkia, rockia, afro-psykedeliaa ja r’n’b:tä taidokkaasti yhdistelevä Grande Mahogany sekä lupaavat indietulokkaat good boys -jäsenistöä sisältävä rap-yhtye Kukkatalo sekä raikkaan tuulahduksen Suomi-indieen tuova Hopeasiivet.

“Kesärauhan lipunmyynti on ennätysvauhdissa ja nyt myyntiin avautuu paljon kysytyt 1 ja 2 päivän liput päiväjaon julkistuksen myötä. Lukuisat uudet artistit tuovat entisestään lisää syvyyttä ohjelmistoon Mewin, Sigridin ja Silvana Imamin kaltaisten kansainvälisten tähtiartistien rinnalle. Turun linnan sisäpihalle rakentuvan Elektrolinnan odotettu line-up julkistetaan erikseen keväämmällä. Näiden jo yhteensä yli 40 artistin myötä Kesärauhan odotus voi alkaa!”, kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

KESÄRAUHA 6.–8.6.2025, Linnanpuisto, Turku

Mew (DK) “Exclusive Farewell Festival Show in Finland”, Sigrid (NO), Nilüfer Yanya (UK), Silvana Imam (SE), Olavi Uusivirta, Arppa & Summer Sextet, Benjamin, Ege Zulu, Ellen Krauss (SE), Gasellit, Giant Robot, Husky Rescue, Karri Koira, Lambrini Girls (UK), Mirella, Okay Kaya (NO), Pehmoaino, Regina: Soita mulle, Litku Klemetti, Scandinavian Music Group, Vesta, Yona, Aaro630, DJ Ibusal, DJ Kridlokk, F, Goldielocks, Grande Mahogany, Hopeasiivet, Jambo & Band, Josen Pimeä Puoli, Kukkatalo, Kuusumun Profeetta, Lala Salama, Loverman (BE), Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Olga, Pesso, Punomo, Senya, Shakkii, Touko, US, Ville Leinonen & Valumo + lisäyksiä luvassa