Samuel Tammekann Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntijaksi

Tammekann vastaa erityisesti järjestön päivittäisestä viestinnästä ja kansalaisviestinnän strategisesta kehittämisestä. Aiemmin Tammekann on työskennellyt mm. SaferGlobe-ajatushautomon viestintäkoordinaattorina, sekä useamman vuoden ajan strategisen viestinnän ja vaikuttajaviestinnän konsulttina muutostoimisto Ellun Kanoilla.

"On loistojuttu saada Samuel osaksi tiimiämme. EU-jäsenyyden juhlavuosi on oiva aika toimintamme ja roolimme laajempaan kehittämiseen - odotan erityisesti, mitä saamme aikaiseksi audiovisuaalisen viestinnän puolella, jota Samuel alkaa heti ensi hetkestä lähtien kehittämään", toteaa toiminnanjohtaja Totti Sivonen.

Erityisasiantuntijana Tammekann osallistuu viestinnän lisäksi muuhun operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi hän avustaa työryhmätyöskentelyssä Eurooppalaisen Suomen strategian ja poliittisten painopisteiden päivittämisessä, erityisesti kiinnittäen huomiota Suomi EU:ssa 30 vuotta -juhlavuoden sisältöihin ja asiantuntijatiedon tuotantoon.

“En voinut olla tarttumatta mahdollisuuteen päästä kehittämään monipuolista ja nykyaikaista viestintää yhdelle elämäni tärkeimmistä kansalaisliikkeistä. Sekä Eurooppalaisen Suomen roolin, että 30 vuotta EU-jäsenenä olleen Suomen paikan pohtiminen Euroopassa on tällaisena aikana poikkeuksellisen motivoivaa”, tuore erityisasiantuntija Tammekann kertoo.

Eurooppa-liike on tullut Tammekannille tutuksi, ja hän onkin toiminut mm. Eurooppanuorten kansainvälisten asioiden sihteerinä, ja puheenjohtaa parhaillaan Young European Federalistsin ulkopolitiikan ja globaalin hallinnan poliittista työryhmää. Työnsä ohella hän jatkaa talous- ja sosiaalihistorian opintojaan Helsingin yliopistossa.

Myös väistyvä asiantuntija Maria Jokinen kiittää ajastaan Eurooppa-liikkeen parissa. ”On ollut etuoikeus toimia Eurooppalainen Suomi ry:n palveluksessa asiantuntijana näin merkittävänä aikana. Eurooppa ja EU-keskustelu on syventyy ja parantuu ja olen ilokseni saanut työssäni vaikuttaa keskustelun herättelyyn, sekä tehdä valtakunnallista EU-vaalikampanjaa.”

“Eurooppalainen Suomi on vakiintunut ja vahva kansalaisjärjestö ja toimiminen Eurooppa-liikkeessä on opettanut minulle valtavasti. Vaikuttaminen muualla jatkuu, mutta Eurooppa-liikkeellä on myös jatkossa sydämessäni paikka”, Jokinen päättää. Jatkostaan Jokinen kertoo lähiaikoina lisää.