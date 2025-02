SDP:n Kvarnström: Yle on puolueeton, luotettava ja arvostettu – perussuomalaisten hyökkäykset harhautuksia

Parlamentaarinen työryhmä pääsi viime vuonna sopuun, mutta hyökkäykset eivät loppuneet – päinvastoin, ne vain pahenevat. Viimeisin esimerkki tästä on Euroopan parlamentin jäsenen Sebastian Tynkkysen ehdotus koko Ylen lakkauttamisesta. Hän viittaa Yhdysvaltoihin ja järjestelmään, jossa tiedotusvälineiden tarjonta on täysin yksityistä ja suurimmilla medioilla on selkeät poliittiset mieltymykset.

– Polarisoitu mediatarjonta ei hyödytä demokratiaa – päinvastoin. Ylellä on tärkeä rooli demokratiassamme erityisesti disinformaation aikana, Kvarnström sanoo.

– On surullista, että Yle joutuu irtisanomaan työntekijöitä. Se, että tässä tilanteessa vaaditaan Ylelle lisää leikkauksia, on epäempaattista henkilöstöä kohtaan ja epäkunnioittavaa eduskunnan sopimusta kohtaan. Se on myös hyökkäys suomalaisten oikeutta puolueettomiin uutisiin ja kulttuuriin vastaan.

Yleen kohdistuvia hyökkäyksiä voidaan pitää yrityksenä suunnata huomio pois. Vaalien lähestyessä vakavat puolueet keskittyvät terveydenhuoltoon ja koulutukseen, kun taas yksi puolue pyrkii ohjaamaan keskustelua aivan muihin aiheisiin.

Ylen arvot – luottamuksen perusta

Tynkkysen mukaan Ylen arvot ovat monien suomalaisten arvojen vastaisia. Mutta mitkä ovat Ylen arvot? Ne ovat seuraavat:

”Olemme luotettavia ja vastuullisia – toteutamme tehtäväämme riippumattomasti. Innostamme luovuuteen – annamme rohkeasti tilaa uusille ideoille. Arvostamme ihmistä – yhdessä saamme aikaiseksi parempaa.”

– Tämä on juuri se, mitä suomalaiset arvostavat ja mikä vahvistaa yhteiskuntaamme, Kvarnström painottaa.