Kehä III:n Hakunilan putkisillan kunnossapitotyöt Kormuniitynojalla parantavat alueen hulevesienhallintaa ja vähentävät tulvariskiä

Hakunilan putkisillan yläpuolella Kormuniitynojassa havaittiin tulvimista ja vaikka aiemmin tulvia ei ole ollut, on viimeisten noin kymmenen vuoden aikana alueella tulvinut jo kolme kertaa. Kehä III alittavan Hakunilan putkisillan toimimisen todettiin heikentyneen liettymisen ja muun irtoaineksen kertymisen vuoksi. Ongelman syynä on eroosion mukanaan kuljettama irtoaines sekä hulevesijärjestelmien aiheuttama lisäkuorma.

Sukeltaja tarkasti putkisillan vuonna 2020, jolloin lietettä havaittiin jo runsaasti. Hakunilan putkisillan jälkeen uoma laskee kaakkoon kohti pohjoisen kevyenliikenteen väylän alittavaa rumpua, josta puro jatkaa matkaansa avoimena. Kehä III pohjoispuolella olevan ojaosuuden Vantaan kaupunki ruoppasi kesällä 2024.

Ennen urakan kilpailuttamista selvitettiin alueen taustat ja työtä koskevat rajoitteet, sekä pyydettiin lausunnot tarvittavilta viranomaisilta työn toteuttamisen rajoitteista ja alueen erityispiirteistä. Lisäksi työn toteutusta suunnitellessa selvitettiin, onko alueella haitta-ainepitoisuuksia, mutta otettujen PIMA-näytteiden perusteella kaikki oli taustapitoisuuksiin nähden kunnossa. Urakka kilpailutettiin syksyllä 2024 ja käynnistyi joulukuussa jatkuen tämän vuoden maaliskuulle.

Työmaa-alueen kohdalla valuma-alueen pinta-ala on yli 9 neliökilometriä. Laajentunut rakennettu alue yhdessä kovan virtauksen kanssa tuo yläjuoksulta mukanaan hiekkaa ja kiintoainesta, joka työmaa-alueen kohdalla virtauksen hidastuessa laskeutuu ja alkaa siten muodostamaan patoavaa rakennetta uomaan.

“Samat uomat joutuvat siirtämään aiempaa enemmän vettä, joka tuo mukanaan omia lieveilmiöitään. Vastaavien kunnossapitotarpeiden määrä tulee kasvamaan muuallakin ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneiden vesikelien vuoksi, joten ei tässä ole mitään poikkeavaa”, sanoo ELY-Keskuksen projektipäällikkö Aleksi Kuitunen.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on juuri saatu päätökseen. Tällä hetkellä alueelta on poistettu puita ja lasketusaltaita on rakennettu. Lisäksi ojien perkaukset ovat lähes valmiit. Työn ajaksi rakennettiin pohjapato hienoaineksen kulkeutumisen rajoittamiseksi.

”Urakka on otettu alueen asukkaiden ja ohikulkijoiden parissa hyvin vastaan, ja saatu palaute on ollut positiivista”, toteaa Kuitunen.

Seuraava vaihe toteutetaan helmikuun ja maaliskuun aikana, jolloin putkisilta tyhjennetään ja poistettava liete ja maa-aines kuljetetaan pois. Putkisillan tyhjentäminen tehdään mahdollisuuksien mukaan kuivatyönä. Vedet pumpataan tuolloin putkisillan läpi ohijuoksutuksena rakennettua putkilinjaa pitkin.

Putkisillan maa-aines toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Ojan perkauksesta ja luiskien muotoilusta ylijäänyt maa-aines käytetään tiealueen rampin luiskiin eroosiovaurioiden korjaamiseksi. Rampilta tulevat rumpuputket verhoillaan eroosiokiveyksin ja kouruin, jotta vedellä on esteetön pääsy kaivoille. Eroosiosuojaukset tehdään viimeisinä työvaiheina.

“Lopputulos tulee lieventämään asukkaiden huolta tulvista, parantaa vedenlaatua alapuolisissa vesissä sekä tulee varmasti miellyttämään myös silmää alueen asukkaiden ja käyttäjien keskuudessa. Siitä on viitteitä saatu jo töiden aikana”, Kuitunen summaa.