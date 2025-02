Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma paljasti kelpoisuusvajetta päiväkodeissa

Kyselyn tulosten mukaan Manner-Suomen suomenkielisissä päiväkodeissa henkilöstöstä 20,5 %:lla ei ole varhaiskasvatuslain mukaista kelpoisuutta tehtävään. Ruotsinkielisissä päiväkodeissa osuus on 27,4 %. Saamenkielisissä päiväkodeissa osuus on 40 %. Tulosten mukaan Manner-Suomessa on yhteensä 16 452 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista ei-kelpoisia on 4 179 (25,40 %). Varhaiskasvatuksen sosionomeja on 372, joista ei-kelpoisia on 152 (40,86 %). Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on 23 377, joista ei-kelpoisia on 3 897 (16,67 %).

Valvonnan kohteena yli 130 kuntaa

Syksyllä 2024 valvonnan kohteeksi otettiin ne kunnat, joissa ei-kelpoisten osuus koko henkilöstöstä oli vähintään 25 % tai ei-kelpoisten osuus varhaiskasvatuksen opettajista oli vähintään 30 %. Tämän perusteella valvontaan otettiin Manner-Suomen 293 kunnasta yhteensä 136 kuntaa, joista pyydettiin selvitykset kaikkien 1233 päiväkodin henkilöstön osalta. 157 kuntaa jätettiin valvonnan ulkopuolelle, sillä kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä oli näissä kunnissa yli 75 %.

Valvonnassa tarkasteltiin, kuinka monessa päiväkodissa (n=1233) kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä jää alle 75 %. Tällaisia oli 55 % kaikista valvontaan mukaan otetuista päiväkodeista. Päiväkoteja, joissa ei ollut yhtään kelpoisuusehdot täyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa oli yhteensä 72 kappaletta. Näistä ruotsinkielisiä päiväkoteja oli seitsemän. Valvonnassa mukana olleista päiväkodeista 62 % oli sellaisia, joissa varhaiskasvatuksen opettajista alle 70 % täytti varhaiskasvatuslain edellyttämän kelpoisuuden tehtävään.

Valvontaan otetuista kunnista 119 (n=136) aluehallintovirasto on antanut joko ohjausta, kiinnittänyt huomiota tai huomauttanut varhaiskasvatuslain 25 §:ssä kunnalle asetettuun velvollisuuteen huolehtia siitä, että päiväkodeissa on riittävästi 26–28 §:ssä säädetyn kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Sen sijaan 17 kunnassa henkilöstön kelpoisuustilanne oli saatu korjattua valvonnan aikana, eikä asia antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin aluehallintovirastossa.

Huonoin tilanne on pääkaupunkiseudulla, joissa lähes puolella varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevistä ei ole varhaiskasvatuslain 26 §:n mukaista kelpoisuutta tehtävään. Tämä koskee sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä päiväkoteja.

Ruotsinkielisissä päiväkodeissa Etelä-Suomen alueella 38 %:lla koko henkilökunnasta ei ole varhaiskasvatuslain mukaista kelpoisuutta tehtävään.

Valviran painopisteenä omavalvonta

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman painopisteenä Valvirassa on ollut yksityisten perhepäivähoitajien omavalvonnan varmistaminen. Keväällä 2024 Valvira lähetti yksityisen perhepäivähoidon omavalvontaa koskevan kyselyn niihin kuntiin, jotka vuoden 2023 kyselyssä vastasivat, että omavalvontasuunnitelmien laatimista ei ollut varmistettu (tai oli varmistettu osittain) tai suunnitelmat eivät olleet julkisesti nähtävillä (tai olivat nähtävillä osittain). Valviran tekemän yksityisten perhepäivähoitajien omavalvontaa koskevan valvonnan tuloksista voidaan todeta, että kunnat valvovat yksityisten perhepäivähoitajien omavalvontasuunnitelmien laatimista. Pääsääntöisesti yksityiset perhepäivähoitajat ovat laatineet omavalvontasuunnitelmat määräyksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisen valvonnan myötä tietoisuus omavalvontasuunnitelmien laatimisen lakisääteisyydestä sekä Valviran antamasta määräyksestä on lisääntynyt.

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkavat vuonna 2025 valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa henkilöstön kelpoisuuksista ja lupamenettelystä.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset 2024

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2023–2025

Varhaiskasvatuksen valvonta aluehallintoviraston verkkosivuilla

Varhaiskasvatuksen valvonta Valviran verkkosivuilla