Ikävä Lidlin vegehyllyä? Näin vegehyllyn tuotteet löytää nykyisin

Lidlin teettämän tutkimuksen mukaan 29 prosenttia kuluttajista aikoo lisätä kasviproteiinien syöntiä tänä vuonna. Heistä 87 prosenttia syö tällä hetkellä lihaa arjessaan. Vegehyllyn purkamisella halutaan helpottaa etenkin näiden asiakkaiden valintoja kauppareissulla.

Vegehyllyjen purku myymälöistä herätti huomiota, ovathan vegehyllyt olleet olennainen osa Lidlin kylmähyllystöä. Muutosta on pidetty tervetulleena – miksi vegaaniset tuotteet pitäisi erotella muista tuotteista?

– Vegetuotteisiin liittyy vieläkin kahtiajakautumista ja myös ennakkoluuloja. Me emme halua korostaa tätä kahtiajakoa, vaan arkipäiväistää kasvipohjaisia tuotteita. Kasvipohjaiset tuotteet ovat aivan tavallisia tuotteita, osa ei vain välttämättä ole tottunut käyttämään niitä arjessaan. Kasvipohjaiset tuotteet eivät kuulu vain vegaani- tai kasvisruokavalioon, vaan jokaiseen ruokavalioon. Haluamme kannustaa myös uusia asiakasryhmiä kasvipohjaisten tuotteiden pariin. Vegehyllyn herkästi vanhasta tottumuksesta ohittaa, mutta kun kasvispyörykät löytyvät tuttujen lihapyöryköiden vierestä, on ne helppo napata ostoskoriin kauppareissun yhteydessä, kertoo Lidlin valikoiman vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Tuotesijoittelun muutos on otettu hyvin vastaan. Osa on kuitenkin kaivannut vegehyllyjä. Vegehyllyt olivat pidettyjä etenkin niiden keskuudessa, jotka käyttävät arjessaan paljon kasvipohjaisia tuotteita, ja heidän oli helppo löytää tuotteet tutusta paikasta. Näitä asiakkaita ajatellen ovat aiemmin vegehyllyllä olleet tuotteet saaneet uudet, vihreät hintakyltit.

– Iloisia uutisia! Vegehyllystä tuotteet poimimaan tottunut asiakas bongaa uusien kylttien avulla tuotteet jo kaukaa. Vanha tuttu tofu löytyy helposti uudesta hyllypaikasta vihreän kyltin avulla. Nyt tuotteet ovat kaikille hyvin tarjolla: sekä uudet että vanhat asiakkaat löytävät ne helposti, Kvissberg iloitsee.

Lidl toimii kasvipohjaisten tuotteiden eteen – myynti kasvoi 30 prosenttia

Uudet kansalliset ravitsemussuositukset suosittelevat pääosin kasvipohjaista ruokavaliota. Tähän myös Lidl kannustaa. Lidlin tavoitteena on muun muassa tuplata kasviproteiinien osuus myynnistä 10 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lidl on tehnyt aktiivisesti toimia kasvipohjaisten tuotteiden myynnin kasvattamiseksi. Huhtikuussa kaikkien Vemondo-tuotteiden hintoja laskettiin. Lidl on pitänyt kasvipohjaisia tuotteita aktiivisesti esillä markkinoinnissaan ja tarjonnut Lidl Plus -etuohjelmassa hyviä tarjouksia tuotteisiin. Toimet ovat tuottaneet tulosta: vuonna 2024 kasvipohjaisten Vemondo-tuotteiden kappalemyynti kasvoi noin 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2023. Vegehyllyjen purku liittyy tavoitteeseen lisätä kasvipohjaisten tuotteiden myyntiä.