Varsinais-Suomen maatalouteen investoitiin viime vuonna maaseuturahoituksen tuella yli 63 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen työttömyys reilussa trendinomaisessa kasvussa joulukuussa 24.1.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työttömyys kasvoi joulukuulle tyypillisesti reippaasti. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on noussut 13 prosenttia. Lomautettujen määrä on kuitenkin pudonnut muutamalla sadalla hakijalla viime vuodesta. Työvoiman kysyntä on jatkunut edelleen vaatimattomana myös joulukuussa. Pitkäaikaistyöttömyys on vuoden loppua kohti alkanut kasvaa huolestutttavalla tahdilla ja tahti kiihtyi joulukuussa.