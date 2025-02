KUTSU: Kenraaliharjoitus-elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa

Maanantai 10.2.

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 14



Perjantai 14.2.

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10

Maanantai 17.2.

Elokuvateatteri Star, sali 2 klo 9.30

Kuopio, Finnkino Scala, sali 3 klo 10

Turku, Finnkino Kinopalatsi, sali 3 klo 13.15

Maanantai 24.2.

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 12

Kenraaliharjoitus on draamakomedia keski-ikäisten ihmissuhdesekoiluista avoimien suhteiden maailmassa. Jane (Iina Kuustonen) on matkatoimistovirkailija, joka myy ihmisille seikkailuja, mutta omassa elämässään hän on vakiintunut onnelliseen parisuhteeseen näyttelijäkumppaninsa Mikin (Riku Nieminen) kanssa. Jane ja Mikki ovat unelmapari, jota muut kadehtivat. Siksi Janelle tuleekin järkytyksenä, kun Mikki ehdottaa suhteen avaamista. Pelastaakseen parisuhteensa Jane suostuu Isle of Lust -nimisiin luovan luokan seksibileisiin, joihin vain harvat ja valitut kutsutaan. Kokeilu saa kuitenkin yllättävän käänteen, kun Jane rakastuu polyamoriseen Valmaan (Laura Malmivaara) ja alkaa tapailla tätä salaa. Samaan aikaan myös Mikki hiippailee oman salarakkaansa kanssa. Hetken aikaa kaikki tuntuu olevan hyvin, kunnes herää kysymys: voiko rakkautta joskus olla liikaa?

Kenraaliharjoitus saa ensi-iltansa 7.3.2025