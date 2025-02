Näin kadut aurataan Vaasassa

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen ja jään poisto, liukkauden torjunta, lumivallien poiskuljetus, sekä katuojien ja sadevesikourujen lumettomana ja jäättömänä pitäminen.

Yleisten alueiden, kuten torien ja puistojen, sekä pääväylien ja kokoojakatujen kunnossa- ja puhtaanapito on kaupungin vastuulla. Lisäksi kaupungin oma henkilöstö hoitaa lähes kokonaan keskustaajaman, Palosaaren ja Kivihaan kadut ja pyörätiet.

Urakoitsijoilla on jokaisella omat vastuualueensa, ja he pitävät huolen lähinnä pyöräteistä ja tonttikaduista.



Isoista pääväylistä, kuten moottoritiestä, Kokkolantiestä ja Alskatintiestä vastaa ELY-keskus. ELY-keskuksen vastuulla on myös pääväylät ja pyörätiet Merikaarrossa, Vähässäkyrössä, Tervajoella sekä Sundomin sillalta Sundomin suuntaan.

Kiinteistönomistajilla on puolestaan vastuu huolehtia oman tonttinsa edustojen, jalkakäytävien ja tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Kadut ja pyörätiet aurataan samanaikaisesti

Aurat lähtevät yleensä liikkeelle lumisateen päättymisen jälkeen. Jos lumisade pitkittyy, tehdään pää- ja kokoojakaduille, sekä jalkakäytäville ja pyöräteille tarvittaessa väliaurauksia.

– Lähtökohtaisesti kaikki ovat samalla viivalla, eli auraajat lähtevät yhtä aikaa sekä kaduille, että pyöräteille, kertoo kunnossapitoinsinööri Mika Ketonen.

Kaduilla talvikunnossapito pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti ruuhka-ajan ulkopuolella turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi.

– Ruuhka-aikana pyritään välttämään liikenteessä oloa. Ruuhkaisissa paikoissa auraus hoidetaan pääasiassa yöaikaan, kun liikenne on vähäistä, ja työt viimeistellään päivällä, lisää Ketonen.

Lue lisää ja jätä palautetta

Lisätietoa katujen talvikunnossapidosta löydät kaupungin verkkosivuilta. Kaupungin vastuulla olevista kaduista ja pyöräteistä voit jättää palautetta kaupungin palautejärjestelmän kautta.

ELY-keskuksen yhteystiedot ja palautekanavan löydät ELY:n verkkosivuilta.