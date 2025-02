Liikuntaneuvonnan kehittämisavustuksiin myönnetty 2,8 miljoonaa euroa

Liikuntaneuvonnan kehittämisavustusta vuodelle 2025 ovat voineet hakea kunnat ja kuntayhtymät. Myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ovat voineet hakea avustusta liikuntaneuvontaan, joka kohdistuu lukioissa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleviin opiskelijoihin.



Liikuntaneuvonnan kehittämisavustukset ovat osa Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Avustusten päätavoitteena on käynnistää ja kehittää eri ikäisten ihmisten liikuntaneuvontaa. Haku oli auki 10.9.–15.10.2024. Avustuksia myönnettiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa kaikkiaan 98 taholle.



• Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 28 tahoa, yhteensä 850 000 €

• Itä-Suomen aluehallintovirasto: 9 tahoa, yhteensä 195 000 €

• Lapin aluehallintovirasto: 5 tahoa, yhteensä 120 000 €

• Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 15 tahoa. yhteensä 355 000 €

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 33 tahoa, yhteensä 955 000 €

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 8 tahoa, yhteensä 325 000 €



Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustusta liikuntaneuvontapalvelun käynnistämiseen tai laajentamiseen uusille kohderyhmille sekä olemassa olevan liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämiseen esimerkiksi yhdyspintatyöhön kunnan, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kesken. Avustusta on myös voinut hakea ja saada terveysteknologian käyttöön ottamiseen liikuntaneuvonnan vahvistamiseksi.

Lisätietoa myönnetyistä avustuksista: Avustusvisualisointi – Avustukset (aviavustukset.fi)

Suomi liikkeelle -ohjelma: ”Lisää vain liike”

Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on saada eri ikäiset ihmiset liikkumaan aiempaa enemmän. Liikuntaneuvonnan tukeminen on yksi ohjelman toimenpiteistä. Suomi liikkeelle sisältyy Orpon hallituksen hallitusohjelmaan. Rahoitusta Suomi liikkeelle -ohjelmalle on varattu hallituskaudelle 80 miljoonaa euroa eli noin 20 miljoonaa vuotta kohden.

Liikuntaneuvonta on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelu, jossa keskeistä on moniammatillinen toimintatapa. Liikuntaneuvontaa antaa ammattilainen, joka ohjaa yksittäisiä henkilöitä liikunnalliseen elämäntavan ja muiden terveellisten elintapojen pariin. Toiminnan kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat. Suomi liikkeelle -ohjelman slogan on ”Lisää vain liike”.

