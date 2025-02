Lisää rahoitusta ja huomattava huomiointi Oulun yliopiston 6G-tutkimusinfrastruktuurille

Majakka-status on myönnetty tutkimusinfrastruktuureille, jotka ovat olleet aiemman tiekarttahaun menestyneimmät infrastruktuurit. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on linjannut, että tiekartalle valitut tutkimusinfrastruktuurit saavat rahoituksen. Rahoitusta on käytössä tiekartan tutkimusinfrastruktuureille yhteensä 130 miljoonaa euroa. Tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat merkittäviä lisämahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisten teknologioiden ja ihmiskeskeisen tutkimuksen integroimisessa sekä langattomien teknologioiden ja kvanttiteknologian tutkimisessa.

Oulun yliopiston johtama Future Wireless Research Infrastructure (FUWIRI) korostaa Suomen tärkeää roolia 6G:n ja tulevaisuuden langattomien teknologioiden kehittämisessä. Tutkimus- ja innovaatioalustana FUWIRI-tutkimus keskittyy taajuuksiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 6G-verkkojen kehittämisessä. Menestys rakentuu vahvalle yhteistyöpohjalle, joka yhdistää useita suomalaisia ​​instituutioita. Oulun yliopiston langattoman viestinnän keskuksen (CWC) vetämä hanke kokoaa yhteen myös Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston ja VTT:n teknisen tutkimuskeskuksen osaamista.

"Majakka-status vahvistaa mahdollisuuksiamme langattoman viestinnän tutkimuksessa selkeästi. Kansallinen yhteistyö varmistaa Suomen johtavan aseman 6G-kehityksessä kansainvälisesti”, toteaa infrastruktuurien merkityksestä professori Ari Pouttu Oulun yliopistosta.

Tämä kansallinen yhteistyö on avainasemassa FUWIRIn kunnianhimoisessa tavoitteessa: täysin integroidun 5G-6G-testausalustan kehittäminen vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttaminen edistää merkittävästi Suomen roolia tulevaisuuden globaalien langattomien standardien luomisessa.