Leijonan luolan yrittäjä avautuu elämänsä karmeimmasta hetkestä - hyppäsi Cinderellan kannelta mereen

Rakastettu bisnesformaatti Leijonan luola on jälleen täällä.

Uudella kaudella Leijonan luola Suomen sijoittajaleijonina nähdään edelliskaudelta tutut Kim Väisänen, Jenni Kynnös ja Elias Aalto sekä uusina Leijonina aloittavat syväteknologiaan erikoistunut sijoittaja Inka Mero sekä yrittäjänä ja yhtenä Suomen suosituimpana tubettajana tunnettu Roni Bäck.

Jokaisella Leijonan luolaan astelevalla yrittäjällä on yksi mahdollisuus valloittaa Leijonat myyntipuheellaan, jolla he joko vakuuttavat Leijonat sijoittamaan esiteltävään bisnekseen omaa rahaansa – tai poistuvat tyhjin käsin. Jollekin yrittäjälle tarjolla voi olla elämänsä diili!

Ensimmäisessä jaksossa Leijonan luolaan saapuu Zen Bokken -yritykselleen rahoitusta hakeva Aleksi Laakkonen. Yritys valmistaa "rauhan aseiksi" kutsumiaan, japanilaisesta samurai-kulttuurista ammentavia puuharjoitusmiekkoja eli bokkeneita. Miekkaharjoittelun hän kertoo kehittävän mm. mielen hallintaa ja stressinsietokykyä.

Japanilaista katanaa muistuttava puinen bokken innostaa ainakin Elias Aallon kokeilemaan miekkailua, mutta yrityksen pyytämä 200 000 euron sijoitus saa leijonat epäröimään. Pian selviää, että Kim Väisänen tunnistaa Laakkosen tämän aikaisemmasta start upista.

"Muistanko mä oikein, että se sun aiempi start up päättyi saattohoitoon asti?", Väisänen kysyy.

"Joo kyllä, todella pahasti tuli dunkkuun sekä taloudellisesti että henkisesti", Laakkonen myöntää, ja kertoo samalla, että edellisessä hankkeessa sijoittajien rahoja paloi taivaan tuuliin noin 2,2 miljoonan euron edestä.

"Mikä on ollut sun elämän karmein kokemus?", Jenni Kynnös tiedustelee.

VIDEO: Rauhan aseisiin erikoistunut yrittäjä kertoo Leijonan luola Suomessa pysäyttävän tarinan: ”Hyppäsin laivan kannelta…”

"Siitä on jo parikymmentä vuotta tai ylikin. Sain sellaisen hyvän idean kavereiden kanssa, että kannattaa varmaan tuolta Cinderellan kannelta hypätä satama-altaaseen, ja vielä parempi idea oli, että kun hyppää pommilla, niin ei voi käydä mitään. Mä en siinä vaiheessa ehkä ajatellut sitä, että kun tuulee, ja se tuuli käänsi mut kyljelleen, niin mä tulin pommilla kyljelleen", Laakkonen aloittaa ja saa kaikki Leijonat ällistymään rehellisellä tarinallaan.

"Sen jälkeen ajattelin, että kaikki mun sisäelimet on räjähtänyt, lähdin vain valitaan alaspäin pinnan alla. Sitten sieltä pinnan päältä tuli käsi ja siellä oli kalastaja, joka veti mut siihen veneen kylkeen", Laakkonen jatkaa, ja kertoo, että lopulta hän selvisi pudotuksesta vammoitta.

"Se oli sellainen tilanne, jossa mä ymmärsin, että okei, en mä täältä pääse pois, mulla on täällä jotain tehtävää ja pitää hoitaa nää hommat kunnolla ja tuoda tänne jotain hyvää. Sitten rupesin tekemään sensein kanssa hommia".

Tällä kaudella Leijonan luola Suomessa on mukana myös Pohjoismaiden suurin start up- ja kasvuyrityksiä rahoittava pankki Nordea. Nordean start up -yksikön vetäjä Vesa Riihimäki mentotoi Leijonan luolaan astelevia yrittäjiä paikan päällä kuvauksissa, ja kauden lopuksi Nordea valitsee yhden yrityksen, jossa näkee eniten kansainvälistä kasvupotentiaalia.

VIDEO: Tältä näyttää uusi Leijonan luola -kausi – mukana kaksi uutta sijoittajaleijonaa

