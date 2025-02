Keusoten ja alueen kuntien johtajat ja päättäjät kokoontuvat yhteisten asioiden äärelle

Keusotelle on myönnetty laaduntunnustus 16.1.2025 15:36:30 EET | Tiedote

Yli 50:lle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) toimipisteelle tai toiminnolle on myönnetty kansallinen SHQS-laaduntunnustus. Laaduntunnustus osoittaa, että laadunhallinta on vaikuttavaa, ja varmistaa, että toiminta on lain, asetusten ja hyvien hoitokäytäntöjen sekä näyttöön perustuvan tutkitun tiedon mukaista.