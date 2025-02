Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 4.2.2025

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 4.2.2025 31.1.2025 12:05:26 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 4. helmikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa avustukset vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2025. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat hankkeet: lausunto leikkipuisto Munkin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Munkkiniemessä osoitteessa Perustie 38 lausunto leikkipuisto Nuolen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Pitäjänmäellä osoitteessa Nuolitie 5 lausunto päiväkoti Kontulan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Mellunkylän alueella osoitteessa Naapurintie 14 lausunto Malmin peruskoulun ja korvaavan päiväkodin uudisrakennuksen ja osittaisen perusparannuksen hankesuunnitelmasta Malmilla osoitteessa Kirkonkyläntie 17 lausunto Pohjois-Pasilan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta Pohjois-Pasilassa osoitteessa Kustinpolku 20 Lisäksi esityslistalla on edellisessä kokouksessa pöydälle jääne