ASP-laina – nuorten asuntounelma vai pankkien riskienhallintatyökalu?

ASP-laina ja ASP-järjestelmä on rakennettu siten, että valtio tukee nuoria ensiasunnon ostajia takaamalla osan lainasta ja maksamalla korkotukea, mikä tekee lainasta perinteisiä asuntolainoja houkuttelevamman. Tämä antaa nuorille mahdollisuuden ostaa asunto jopa pienemmällä alkupääomalla ja pienemmällä riskillä.

Mutta entä pankit? ASP-lainojen rahoittajina ne hyötyvät siitä, että valtion takaus ja korkotuki pienentävät niiden omaa riskiä. Tämä tarkoittaa, että pankit voivat myöntää lainaa ilman, että ne altistuvat perinteisten lainojen kaltaisille luottotappioriskeille. Korkotason noustessa ASP-lainojen valtion takaama korkotuki myös suojaa pankkien saatavia. Voiko siis olla, että ASP-järjestelmä onkin ensisijaisesti pankkien riskienhallintamekanismi, eikä niinkään keino helpottaa nuorten ensiasunnon hankintaa?

Kiristyvä pankkisääntely ja Basel IV – este vai mahdollisuus?

Viime vuosina pankkisääntely on kiristynyt merkittävästi. Erityisesti Basel IV -sääntely asettaa tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia pankeille, mikä tekee asuntolainojen myöntämisestä entistä säädellympää. Koska ASP-laina on valtion tukema, se voi olla pankeille houkuttelevampi vaihtoehto perinteiseen asuntolainaan verrattuna.

Kuitenkin ASP-lainan saaminen on monelle nuorelle entistä vaikeampaa juuri siksi, että pankit noudattavat varovaisempaa riskienhallintaa Basel IV:n ja muiden säädösten myötä. Toisin sanoen, vaikka ASP-järjestelmä on luotu tukemaan nuoria, pankkien kiristyneet kriteerit voivat paradoksaalisesti estää nuoria saamasta lainaa – vaikka he olisivat säästäneet vuosia ASP-tilille.

ASP-laina vuonna 2025 – kuka hyötyy eniten?

ASP-järjestelmä on varmasti hyödyllinen joillekin ensiasunnon ostajille, mutta nykyisessä taloustilanteessa sen ehdot ja pankkien käytännöt ovat tiukentuneet merkittävästi. Samaan aikaan ASP-lainojen korkotukijärjestelmä varmistaa sen, että pankit saavat saatavansa takaisin, vaikka korkotaso nousisi ja maksukyky heikkenisi.

Tässä tilanteessa on syytä kysyä: onko ASP-laina aidosti nuorten asunnonostajien etua ajava väline, vai onko se ensisijaisesti pankkien ja valtion keino hallita rahoitusriskejä? Ja jos ASP-laina ei enää palvele alkuperäistä tarkoitustaan, pitäisikö järjestelmä uudistaa perusteellisesti?