KUTSU 13.2.: Vihreissä investoinneissa uusi vaihe: ratkeaako 2030-luvun energiasiirtymä nyt?

Saksan vaalit: mihin on varauduttava Suomessa ja EU:ssa? 4.2.2025

Aika: pe 14.2. klo 12 - 13 (Suomen aikaa) Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Saksan liittopäivävaalit pidetään 23.2. Vaalitulos ja tulevan kanslerin johdolla tehtävä politiikka vaikuttaa koko Euroopan talouteen ja EU:n toimintakykyyn. Myös Suomi tarvitsee vahvaa Saksaa. Tervetuloa kuulemaan Saksaan perehtyneitä asiantuntijoitamme: äänessä EU-asioiden johtaja Lotta Nymann-Lindegren, pääekonomisti Penna Urrila sekä energia- ja ilmastopolitiikan johtava asiantuntija Kati Ruohomäki: Millä keskeisin tavoin Saksan vaalitulos vaikuttaa EU:n suuntaan – Venäjä-politiikkaan, Ukrainan tukeen ja turvallisuuteen, energiasiirtymään, teollisuuspolitiikkaan, investointien houkutteluun ja USA-suhteisiin? Mitkä ovat Saksan talouden lähtökohdat, kun uusi kansleri nousee valtaan? Mitä tarvitaan, jotta Saksa nousisi uudelleen Euroopan talousveturiksi ja Suomen kasvumarkkinaksi? Mihin viennissämme on varauduttava? Friedrich Merz on vahvin kansleriehdokas. Millainen on Merzin Saksa-linja ja onko häne