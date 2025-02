Nexaro esittelee uuden Nexaro NR 1700:n: huomattavasti paranneltu tehokkuus ja laajennetut sovellusmahdollisuudet vaativampiin kohteisiin

Nexaro on startup-yritys Wuppertalista, Saksasta. Se on osa Vorwerk-konsernia, joka on toiminut korkeimman laadun takeena vuodesta 1883 – ja on nykyisin maailmanlaajuisesti toimiva konserni, jolla on 3,2 miljardin €:n liikevaihto ja 9 127 työntekijää yli 60 maassa (lähde: vuosikertomus 2023). Vorwerk-konserniin kuuluvana itsenäisenä yrityksenä Nexaro hyötyy toisaalta tiedon ja teknologian keskinäisestä siirrosta ja toisaalta tarvittavasta vapaudesta kehittää liiketoimintamalliaan ja saavuttaa siivousalalla liikkeellepaneva rooli Nexaron innovatiivisella kobotiikan lähestymistavalla. Intensiivinen tutkimus- ja kehitystyö sekä yhteistyö alan johtavien yritysten kanssa ovat mahdollistaneet autonomisen Nexaro NR 1500 -robotti-imurin ja siihen liittyvän Nexaro HUB -ohjelmistoratkaisun kehittämiseen. Korkeimman laadun lisäksi Nexaron painopisteitä ovat tietoturva ja kestävä kehitys.