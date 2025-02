Vuoden opo on Kaisa Virolainen Schildtin lukiosta Jyväskylästä

Opinto-ohjaaja Kaisa Virolainen on työskennellyt yli 20 vuotta opona. Nykyisin hän työskentelee Schildtin lukiossa Jyväskylässä.

Vuoden opo -palkintoperusteiden mukaan Virolaisen vahvuuksia ovat erityisesti ratkaisukeskeisyys, johdonmukaisuus ja määrätietoisuus kaikessa toiminnassa, kannustava ja elämänmyönteinen ihmiskuva sekä osaaminen ja kokemus koulun kulttuurin kehittämisestä. Hänellä on myös arvokasta kokemusta valtakunnallisesta opetussuunnitelmatyöstä, vaikuttamisesta kansainvälisyystyössä sekä toiminnasta opinto-ohjaajaksi opiskelevien ohjaajana.

”Olen etuoikeutettu, kun saan keskustella ja kurkistaa lukiolaisten kanssa heidän tulevaisuuteensa. Opiskelijat kasvavat kohti aikuisuutta ja sitä on hienoa seurata. Tärkeää on myös se, että voin tuoda näkökulmia nuoren isoihin ja pieniin asioihin, puhutaanpa kesätöiden hakemisesta tai jatko-opintosuunnitelman tekemisestä. Eräs abi kertoikin, että “parasta on ollut se, kun on tiennyt, että sun ovi oli aina auki”. Olen tosi iloinen, että nuori oli kokenut opon työn näin”, Kaisa Virolainen kuvailee.

Tulevaisuuttaan pohtiville nuorille Virolainen haluaisi sanoa, että apua saa, kun vain uskaltaa pyytää.

”Vielä ennen valmistumista voi käydä juttelemassa vaikkapa raha- ja asumisasioista lukion kuraattorin kanssa. Opon kanssa voi käydä varasuunnitelmat läpi siltä varalta, ettei pääse opiskelemaan tai töihin. Lukiollahan on jälkiohjausvelvoite vuoden ajan valmistumisesta, joten ohjausta saa kyllä joko lukiosta tai esimerkiksi Ohjaamosta. Nuorten pitäisi myös saada joka kesä kesätyöpaikka. Nämä kokemukset voivat antaa pohjaa nuoren alavalinnalle ja lisätä myös opiskelumotivaatiota”, Virolainen summaa ja toteaa opinto-ohjaajan työn olevan antoisaa. Mahdollisuudet oppia uutta sekä yhteistyö muiden opojen, erityisopettajien, huoltajien ja erilaisten verkostojen kanssa tekee työstä monipuolista.

Vuoden opo -palkinto jaettiin Valtakunnallisilla opopäivillä Vaasassa. Palkinnolla halutaan nostaa esille opinto-ohjaajien tärkeää roolia nuorten tukena liittyen esimerkiksi opintojen suunnitteluun, jaksamiseen, oman osaamisen tunnistamiseen sekä jatko-opintoja ja ammatinvalintaa koskevissa kysymyksissä. Valintaraadissa olivat mukana Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin edustajat.

