Kansalliset viittomakielet näkyväksi – Viittomakielten päivää juhlitaan 12.2.

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen päivää juhlistetaan tänä vuonna tempauksessa 12.2. klo 12-18 kauppakeskus Kaaressa Helsingissä. Ohjelmassa on luvassa vaikka mitä hauskaa: viittomakioski, myyntipisteitä, eläviä kirjoja ja viittomakielisiä esityksiä.



Viittomakielisen yhteisön juhlatunnelmaa varjostaa kuitenkin viime aikojen heikennykset palveluissa. Kuuroille erittäin tärkeä tekstipuhelupalvelu lakkautettiin vetoomuksista huolimatta vuodenvaihteessa. Samaan aikaan Kelan tulkkauspalvelun ongelmat turhauttavat monia, ja virka-ajan ulkopuolella on liki mahdotonta saada asioitaan hoidettua. Uusimpana huolena on Kuurojen Liiton viittomakielisiin palveluihin kohdistuvat mittavat leikkaukset. Vastaavia palveluja ei Suomessa tuota mikään muu taho.



Vuoden viittomakieliteko 2024



Päivän loppupuolella järjestämme Kaaresta suoran lähetyksen klo 16.30-17.30. Suorassa lähetyksessä paljastetaan Vuoden viittomakieliteko 2024 -palkinnon saaja!

Tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on ajanut viittomakielisten kielellisiä oikeuksia Suomessa, edistänyt Suomen viittomakielten asemaa ja nostanut viittomakieliä näkyville.



Suoraa lähetystä on mahdollista seurata paikan päällä tai osoitteessa www.kuurojenliitto.fi. Lisätietoja tempauksesta ja verkkolähetyksestä TÄSTÄ .



Viittomakielten päivää vietetään nyt 16. kertaa, ja se on ottanut paikkansa Suomen viittomakielisen yhteisön tärkeimpänä juhlapäivänä. Moni toivookin, että päivä hyväksyttäisiin myös viralliseksi liputuspäiväksi.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

tiedottaja Tiina Vihra, tiina.vihra@kuurojenliitto.fi, GSM 040 828 1846