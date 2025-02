Päijät-Hämeen liitto ja alueen kunnat vastustavat hallituksen esitystä makeisten ja suklaan arvonlisäverokannan korottamisesta

Lausunnossa todetaan, että hallitus on luvannut turvata yrittämiselle ja investoinneille vakaan toimintaympäristön ennakoitavalla ja vakaalla sääntelyllä sekä verotuksella. Hallituksen esitys makeisveron korottamisesta on ristiriidassa tämän kirjauksen kanssa.

Esitys on ristiriidassa myös hallitusohjelmaan kirjatun elintarvikeviennin kaksinkertaistamistavoitteen kanssa. On myös arvioitu, että korotuksen vaikutus kansanterveyteen ja kulutuskäyttäytymiseen on vähäinen.

Erityinen huoli Päijät-Hämeessä kohdistuu Lahteen suunnitellun Fazerin 750 miljoonan euron suklaatehdasinvestoinnin tulevaisuuteen. Se olisi yksi suurimmista yksityisen sektorin investointihankkeista Suomessa ja sen työllisyysvaikutukset alueellisesti olisivat merkittävät.

Fazerin investoinnin peruuntuminen olisi isku Lahdelle ja Päijät-Hämeelle. Peruuntuminen vaarantaisi alueelle kipeästi tarvittavat työpaikat ja hidastaisi aluetalouden kehitystä. Lisäksi sillä olisi kielteisiä vaikutuksia myös kansalliseen talouskasvuun, työllisyyteen ja verotulojen pitkän aikavälin kertymään. Makeisveron korotuksen perumiselle on siten vahvat perusteet, korostaa Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.