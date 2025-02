Meren kutsuun on vastattava – Spirit of Helsinki -veneen maailmanympäripurjehdus

Puola on samaa maata – Suomalainen tutustumismatka Puolaan 4.2.2025 11:40:06 EET | Tiedote

Suomessa on tavattu ajatella, että Puola on toista maata. Onko sittenkään? Puola ja Suomi ovat lähellä toisiaan ja jakavat samaa historiaa. Ainakin kaksi kertaa Puolan onnettomuus on kääntynyt Suomen onneksi. Puolaan verrattuna Suomi on historian Hannu Hanhi, joka on onnekkaasti puikkelehtinut yhteiskunnalliseen vakauteen. Puola on kerta toisensa jälkeen päätynyt tragediaan, kansallinen eripura toistuvana kirouksenaan. Antti Blåfieldin ja Erja-Outi Heinon kirja Puola on samaa maata on suomalainen tutustumismatka Puolaan. Se etsii jakautumisen juuria historiasta, piirtää kuvan polarisaatiosta tässä ajassa ja kysyy Puolan kokemukseen nojaten, miten sen voi välttää. Lokakuussa 2023 Eurooppa ilahtui, kun puolalaiset äänestivät avoimen demokratian puolesta. Antoiko Puola esimerkin siitä, miten katkaista kansallismielisen populismin voittokulku?