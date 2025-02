MOVA:n oluiden saapuminen Suomeen on merkittävä askel Dnipron kaupungissa sijaitsevalle käsityöläispanimolle. MOVA-projekti alkoi vuonna 2017 sopimuspanimona ilman omaa laitteistoa. Oluiden valmistus tapahtui vuokratulla laitteistolla. Tiimi koostui seitsemästä työntekijästä, ja tuotantomäärä oli noin viisi tonnia kuukaudessa.

Nyt yrityksellä on oma panimo, jossa on taproom, luentosali ja olutmuseo - MOVA World Under the Glass. Tiimi on kasvanut 30 henkilöön, ja tuotantokapasiteetti on noin 150 000 litraa kuukaudessa.



MOVA:n oluita viedään Suomen lisäksi Norjaan, Tanskaan, Alankomaihin, Ruotsiin ja Japaniin. Suomeen panimon oluita maahantuo Galatea Beverages Oy.

Yhteisöllisyys ja käsityöläisoluen kulttuuri

MOVA ei halua olla ainoastaan panimo, vaan myös yhteisön rakentaja. Nimensä mukaisesti (ukrainan kielessä "mova" tarkoittaa "kieltä") MOVA uskoo, että olut on universaali tapa löytää yhteinen kieli ja luoda merkityksellisiä kohtaamisia.



- Matkaamme on määritellyt sitkeys ja kyky sopeutua. Haasteista huolimatta olemme pystyneet kasvamaa, aajentumaan kansainvälisesti ja pysymään uskollisina visiollemme. Olemme erittäin iloisia, että oluitamme saa nyt myös Suomesta, kertoo MOVA-panimon vientikehitysjohtaja Nataliia Masliuk.



Kolme olutta Ukrainasta



Panimo haluaa laajentaa tarjontaansa tulevaisuudessa Suomen markkinoilla ja suunnittelee muun muassa alkoholittomien juomien ja limonadien tuomista. Tällä hetkellä Alkon valikoimista löytyy seuraavat dniprolaispanimon oluet.



Mova Anti-Imperial Stout on syvän musta monivivahteinen olut. Esiin nousevat suklaan, kahvin ja paahdetun maltaan aromit. Maku on täyteläinen ja runsas, jossa suklaa, espresso ja kevyt lakritsisuus yhdistyvät pehmeän rikkaaksi kokonaisuudeksi.



MOVA IPA on raikkaan tasapainoinen vahvemmin humaloitu olut. Maku on täyteläinen ja hedelmäinen, jossa on greipin ja trooppisten hedelmien vivahteita. Katkeruus on miellyttävän pehmeää ja tasapainossa oluen rungon kanssa kanssa. Jälkimaussa on pitkään säilyvä puraisu humalaa.

MOVA Blanche on raikas ja kevyt vehnäolut, joka tarjoaa virkistävän ja pehmeän makuelämyksen. Maussa esiin nousevat sitrushedelmät ja hillitty katkeruus. Tuoksu on hedelmäinen ja siitä voi erottaa sitruunan ja korianterin vivahteita.





Tutustuminen ukrainalaiseen käsityöläispanimokulttuurin on ollut mahtavaa. Oluet ovat laadukkaita, monimuotoisia ja mielenkiintoisia. En lainkaan ihmettele, että niistä on innostuttu ympäri maailman, kertoo Galatea Beverages Oy:n panimotuotteiden tuotepäällkkö Veikko Sorvaniemi.