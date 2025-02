Kuntoutuksen toimintamallit yhtenäistyvät koko Pohteella

Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan kehittämistä tehdään Pohteella osana hoidon jatkuvuuden edistämistyötä. Hoidon jatkuvuuden edistämisessä tavoitteena on, että asiakkaat voivat asioida samojen tuttujen ammattilaisten vastaanotoilla. Asiakasta hoitavan tiimin ydin on omalääkäri-omahoitaja työpari. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti osana tätä tiimiä toimii myös suoravastaanoton fysioterapeutti.

Hoidon jatkuvuuden kehittämistyössä kuntoutuksen kehittäminen on kohdentunut vuoden 2024 aikana pääsääntöisesti fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaan ja sen toimintamallien sekä ammattilaisten välisen yhteistyön vahvistamiseen. Fysioterapeutin suoravastaanotolla tarkoitetaan toimintamallia, jossa asiakas ohjautuu terveydenhoitoalan ammattilaisen puhelimessa, chatissä tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa tekemän hoidon tarpeen arvioinnin perusteella suoraan fysioterapeutin suoravastaanotolle.

Fysioterapeutin suoravastaanotto toimii Pohteella 21 toimipisteessä, joissa toimii myös lääkärin kiirevastaanotto. Näistä yhtenä toimipisteenä toimii digitaalinen sotekeskus, joka tarjoaa tietyillä alueilla fysioterapeutin suoravastaanottoa myös videovälitteisesti ja laajentaa toiminta-aluettaan jatkuvasti. Fysioterapeutin suoravastaanottoa tarjoaviin toimipisteisiin voi ohjautua myös muista Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksista, joissa fysioterapeutin suoravastaanottoa ei ole tarjolla.

Moniammatillista yhteistyötä ja kuntoutukseen ohjautumisen yhtenäistämistä

Moniammatillisen yhteistyön yhtenä tehtävänä on rakennettu fysioterapeutin suoravastaanotolta konsultaatiokanavat lääkärille sekä kiireellisissä että kiireettömissä tilanteissa. Kiireettömissä asioissa konsultaatiot on ohjattu suoraan asiakkaan omalääkärille, mikä tukee asiakkaan ja lääkärin välistä hoidon jatkuvuutta. Moniammatillista yhteistyötä on myös muilla tavoin tiivistetty fysioterapeutin suoravastaanoton osalta. Sovitut toimintamallit vähentävät ammattilaisten päällekkäistä työtä asiakkaan asian hoitamisessa ja sujuvoittavat asiakkaan palvelupolkua.

Kuntoutukseen ohjautumisen yhtenäistämistä on tehty nimeämällä fysioterapeutin suoravastaanoton sekä kuntoutukseen ohjautumisen ajanvarauskirjat yhtenäisellä tavalla. Tämä sujuvoittaa asiakkaan ohjaamista tarpeenmukaiseen palveluun keskitetyistä palveluista sekä toimipisteiden välillä.

Pohteella on tavoitteena, että kuntoutukseen ohjauduttaisiin samalla tavalla jokaisessa Pohteen toimipisteessä. Yhtenäinen kuntoutukseen ohjautumisen toimintamalli tarkoittaa, että lääkäri, terveydenhoitaja tai muu terveydenhoitoalan ammattilainen ohjaa asiakkaan kuntoutukseen samalla tavalla ja kuntoutuksen ammattilaiset käsittelevät lähetteet samojen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Hoidon jatkuvuuden kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).