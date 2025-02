Suursuosion saaneet Syke-elokuvat saavat jatkoa – romanttisen draamakomedian kuvaukset alkavat tässä kuussa

Lucia-neito Daniela Owusu palaaThe Voice of Finlandin lavalle: "Nyt olen itsevarmempi" 28.1.2025 11:43:04 EET | Tiedote

The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaihe jatkuu jälleen perjantaina ja sunnuntaina. Perjantain jaksossa The Voice of Finlandin lavalle nousee muun muassa Daniela Owusun, joka valittiin Lucia-neidoksi viime vuonna.