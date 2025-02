Pummi-nuortenkirjassa ratkotaan elämän haasteita onnettomuuden jälkeen

Teija Himmelroosin romaani syntyy alkukuvasta 3.12.2024 08:45:00 EET | Blogi

Lapsuudesta tuttu vanha metalliverstas ja sen pihapiirin maisema kypsyi vuosikymmeniä esikoiskirjailija Teija Himmelroosin mielessä Toinen puoli valkoinen -romaanin tapahtumapaikasi. "Tarinani syntyvät alkukuvasta. Mielessäni on joku paikka, tunnelma, ihmiset suhteessa toisiinsa, värit, äänet, valot. Jotakin on tapahtunut, ja se minun on kerrottava", kirjoittaa Himmelroos Kustantamon kuulumisia -blogissa, ja pohtii, miten hänestä tuli kirjailija.