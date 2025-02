Lentäjien neuvottelut täysin umpisolmussa koulujen talvilomien lähestyessä, Palta peräänkuuluttaa rohkeutta ratkaisuihin

Palta: Finnairin lentäjien historiallisen pitkä työtaistelu vaikuttaa jo Suomen maineeseen matkailumaana – sovittelu jatkuu loppuviikosta 16.1.2025 11:41:40 EET | Tiedote

Palvelualojen työnantajat Paltan ja Suomen Liikennelentäjäliitto SLL:n Finnairin liikennelentäjiä koskevat työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet tuloksetta jo viidettä kuukautta. Kyseessä on yksi Finnairin historian pisimpiä työtaisteluita. Ratkaisua on yritetty neuvotteluteitse ja valtakunnansovittelijan johdolla, mutta SLL on torjunut kaikki esitetyt sovintoehdotukset, kuten myös työnantajapuolen tekemät kokonaisesitykset neuvottelutuloksiksi. Sovittelu jatkuu jälleen loppuviikosta. Sovittelija tapaa osapuolia tänään ja huomenna.