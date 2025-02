Mittava raha- ja mitalikokoelma yleisön nähtäville Pohjanmaan museossa

Uudistetussa näyttelyssä Ruotsin ja Venäjän vallan aikaiset rahat muodostavat omat kokonaisuutensa, samoin kuin autonomian ajan ja Suomen tasavallan ajan rahat. Näytteillä on esimerkiksi markkoja, fyrkejä ja killinkejä, sekä muutamia yli tuhat vuotta vanhoja rahoja.

Plootut, mitalit ja muut harvinaisuudet

Plootuilla, eli suurikokoisilla, kuparista valmistetuilla metallirahoilla on oma vitriininsä, kuten myös mitaleilla. Mitaleista esillä on muun muassa 300-vuotiaan Vaasan kunniaksi lyöty mitali ja harvinainen Oxenstiernan riikintaaleri. Vanhin esillä oleva mitali on Kustaa II Adolfin suosionosoituksena jakama korumainen armomitali vuodelta 1631. Näyttelysalin keskellä on pöytävitriini, jossa esitellään vaihtelevasti Pohjanmaan museon muita kokoelmia. Tällä hetkellä vuorossa ovat säästölippaat.

Mauritz Hallbergin merkittävä kokoelma

Valtioneuvos Mauritz Hallberg (1851–1924) keräsi poikansa Ejnar Hallbergin (1880–1974) täydentämänä merkittävän raha- ja mitalikokoelman. Mauritz Hallbergin perikunta lahjoitti tämän kokoelman Pohjanmaan museolle vuonna 1956. Kokoelma sisältää noin 5 000 rahaa ja lähes 1 000 mitalia.

Mauritz Hallberg keräsi Suomen, Ruotsin ja Venäjän alueilla käytössä olleita rahoja sekä Suomeen ja suomalaisiin liittyviä mitaleita. Hän oli erityisen kiinnostunut Turussa keskiajalla ja uuden ajan alussa lyödyistä rahoista, joista hän vuonna1919 julkaisi tutkimuksen (Några anteckningar om Åbo mynten). Hän julkaisi myös luettelon Suomeen liittyvistä henkilömitaleista vuonna 1906 (täydennysosa vuonna 1923).

Julkaisu ja luento

Pohjanmaan museo julkaisi Hallbergin kokoelmaan kuuluvista mitaleista kirjan vuonna 2021. Kokoelman rahoista puolestaan on tulossa kaksiosainen julkaisu, jonka ensimmäinen osa ilmestyy kevään kuluessa. Kokoelmajulkaisujen tuotannossa museon yhteistyökumppanina on toiminut ensin Helsingin Numismaattinen Yhdistys ja sen lopetettua toimintansa Suomen Numismaattinen Yhdistys.

Ripustuksen suunnitellut tutkija Outi Järvinen pitää aiheeseen liittyvän luennon torstaina 13.2. klo 17–18 Pohjanmaan museon auditoriossa. Luento on kaikille avoin ja maksuton.