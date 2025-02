HOK-Elanto 120 vuotta

HOK-Elannon tarina alkoi vuonna 1905 halusta helpottaa helsinkiläisten arkea. Pieni joukko ihmisiä perusti osuuskaupan parantaakseen ruoan ja perustarvikkeiden saatavuutta sekä hintojen kohtuullisuutta. Vuonna 1907 avattu leipomo toi konkreettista helpotusta asukkaiden arkeen.

Tänään HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys, joka palvelee Uudellamaalla yli 700 000 asiakasomistajaa yli 400 eri toimipaikassa niin kivijalassa kuin digissä mm. Prismoissa, S-marketeissa, Alepoissa, ravintoloissa, Omistaja- sekä Hautaus- ja lakipalveluissa, Kukkasitomolla, Sokoksilla, Emotioneilla sekä ABC-asemilla.



120 vuoden aikana HOK-Elanto on kulkenut pitkän matkan osana asiakasomistajiensa arkea aina kummilahjoista ja 1930-luvun äitiyspakkauksista robokuljetuksiin. Tänä päivänä HOK-Elanto on Suomen suurin osuuskauppa ja pääkaupunkiseudun merkittävä vähittäiskaupan toimija.

- 120 vuotta on huikea saavutus, joka kertoo siitä, kuinka HOK-Elanto on juurtunut osaksi suomalaisten arkea. Suuri kiitos kuuluu kaikille hokelantolaisille, asiakasomistajillemme sekä yhteistyökumppaneillemme kaikista näistä vuosista, luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä, kiittää HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

Juhlavuoden 2025 kunniaksi HOK-Elanto pukeutuu juhlakuosiin, ja vuoden mittaan asiakkaille on luvassa mm. kuukausittain vaihtuvia juhlaetuja. Koko upea juhlavuosi huipentuu lokakuussa perättäisinä iltoina järjestettäviin kahteen henkilöstöjuhlaan, joissa ensimmäistä kertaa HOK-Elannon historiassa lähes 7 000 hokelantolaista juhlii yhdessä.

- Henkilöstömme palveluosaaminen ja vankka ammattitaito ovat HOK-Elannon menestyksen ydin. Tänä vuonna haluamme erityisesti juhlistaa omaa henkilöstöämme, joka on kaiken toimintamme keskiössä. Panostamme jatkuvasti työntekijöidemme hyvinvointiin ja kehittymiseen sekä tarjoamme kattavat henkilöstöedut. Yksi merkittävimmistä eduistamme on esimerkiksi hokelantolaisten oma sairauskassa, Saka, joka mahdollistaa laajat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut.

HOK-Elannolle on tänä vuonna myönnetty Mielihyvin duunissa -tunnustus, joka on konkreettinen osoitus panostuksistamme henkilöstömme hyvinvointiin, kertoo Liimatainen.

- Uskon vahvasti, että tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö näkyy suoraan liiketoimintamme menestyksessä, ja tämän huomaavat myös asiakkaamme. Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-lukumme on tällä hetkellä erinomaisella tasolla. Henkilökuntamme ansiosta voimme jatkossakin kehittää palveluitamme ja olla palvelualojen paras työpaikka, Liimatainen sanoo.

HOK-Elanto juhlii 120-vuotista taivaltaan koko vuoden 2025!