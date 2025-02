Uusi Lidl avataan Vantaan Asolassa

Lidl on satsannut Vantaalla, ja Asolan myymälä on jo kolmas reilun vuoden sisään kaupungissa avattu myymälä. Elmontielle valmistunut myymälä on keskeisellä sijainnilla Asolanväylän varrella. Kyseessä on uusimman Lidl-ilmeen mukainen, värimaailmaltaan vaalea ja raikas myymälä, jossa leveät käytävät ja selkeät opasteet tuovat helppoutta asiointiin. Heti sisääntulossa sijaitsee runsas hedelmä- ja vihannesosasto. Myymälästä löytyy myös Lidlin rakastettu paistopiste sekä laaja valikoima kotimaisia ja kansainvälisiä herkkuja.

– Panostamme siihen, että olemme helppo valinta asiakkaillemme ja meillä asioiminen on mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Yksi esimerkki tästä ovat myymälään asennetut pikakassat, jotka nopeuttavat erityisesti pienempiä ostoksia tekeviä asiakkaita. Olen iloinen, että pääsemme palvelemaan asiakkaitamme Vantaalla taas uuden myymälän voimin, kertoo aluepäällikkö Jarkko Kangas.

Avarassa ja valoisassa Lidlissä on noin 1 200 m2 myyntipinta-alaa. Kauppareissun yhteydessä onnistuu myös verkko-ostoksien nouto, sillä myymälän pihasta löytyy Postin pakettiautomaatti. Asiakkaita palvelee noin 20 kaupan alan ammattilaista ja myymäläpäällikkönä toimii Mira Erissalo.

– Tervetuloa meille Asolaan! Olemme tiimin kanssa tehneet kovasti töitä ja laittaneet paikat viimeisen päälle kuntoon asiakkaitamme varten. Täällä alkaa näyttää jo valmiilta ja odotamme innolla, että ovet aukeavat ja pääsemme nauttimaan yhdessä avajaistunnelmasta, Erissalo iloitsee.

Lidl Vantaa-Asola

Myymälän pinta-ala: 1 200 m2

Aukioloajat: ma-pe 8-22, la 8-21, su 9-21

Osoite: Elmontie 1, 01400 Vantaa