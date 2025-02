Viittomakielten päivän tunnustuspalkinto Jyväskylän yliopiston suomenruotsalaisen viittomakielen korpuksen työryhmälle

Viittomakielten päivä: Viittomakielten päivää vietetään vuosittain 12.2. Päivä on tarkoitettu suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen juhlapäiväksi. Päivä on myös kuurojenopetuksen isän C. O. Malmin (1826–1863) syntymäpäivä.



Aiemmat viittomakielitekopalkinnon voittajat: https://kuurojenliitto.fi/vuoden-viittomakieliteko/



Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, palvelu- ja asiantuntijajärjestö.