Alex Ring palaa Klubiin.

HJK saa riveihinsä jo tämän talven toisen mairean paluumuuttajan: Alex Ring on tehnyt Klubin kanssa kahden vuoden sopimuksen.

Teemu Pukin tavoin myös 33-vuotias Ring pelasi Klubissa viimeksi kaudella 2011, jolloin HJK rynnisti yhteen Veikkausliiga-historian ylivoimaisimmista mestaruuksista.

– Mulle oli aina selvää, että lopetan urani siellä, missä se kunnolla alkoikin. Olin pitkään ulkomailla, 14 vuotta, ja olen HJK:lle siitä tosi kiitollinen. Nyt on hyvä ajankohta tulla kotiin ja antaa vähän takaisin, Ring kertoo hymyillen.

Peräti kahdeksan kautta MLS:ssä pelannut keskikenttäpelaaja kertoo, että hänellä oli vaihtoehtoja jatkaa uraansa myös ulkomailla.

– Perhe on asettunut Helsinkiin, lapset ovat koulussa, vanhempi tytär pelaa Klubissa… joten aika helppo päätös tämä lopulta oli. Mulle oli sydämen asia tulla tässä vaiheessa kotiin niin perhekuvioiden kuin Klubinkin takia. Ja kun “Temekin” tuli takaisin, niin kyllä sekin painoi vaakakupissa.

– Halusin, että en tule tänne uran ehtoopuolella jäähdyttelemään, vaan selkeä tavoite on lopettaa ura täällä huipulla. Mulla on edelleen näytettävää. Tulen tänne tietysti voittamaan titteleitä ja haluan edetä europeleihin, mutta en haluaisi niistä hirveästi tässä puhua, vaan haluan näyttää kentällä, koska vain sillä on merkitystä, 44 ottelua Huuhkajissa pelannut Ring painottaa.

Pukin tavoin myös Ring pukee Klubissa pelipaidan, jossa on tuttu numero vuodelta 2011. Pukilla 20, Ringillä 4.

– Ekana liigavuonna (2010) mulla oli 28, seuraavana vuonna perin Medolta nelosen, kaksinkertainen Suomen mestari muistaa.

Helsingissä syntyneen Ringin perhe muutti Saksaan Alexin ollessa 3-vuotias. Saksassa hän edusti juniorina Bayer Leverkusenia, ja Klubi kutsui Suomeen paluun koittaessa 17-vuotiaana 2008.

Aikuisura alkoi Ykkösessä Klubi 04:ssä 2009. Liigadebyytti HJK:ssa tuli seuraavalla kaudella, joskin osa kaudesta meni lainalla Tampere Unitedissa. Läpimurto Veikkausliigassa tapahtui vuonna 2011, jonka jälkeen vanha kotimaa kutsui, kun HJK vuokrasi Ringin Bundesliigan Mönchengladbachiin 1,5 vuodeksi.

Laina ei poikinut pysyvää siirtoa, mutta kesällä 2013 HJK myi pelimiehensä Saksan 2. tasolle perinteikkääseen 1. FC Kaiserslauterniin. Ring vietti seurassa 3,5 vuotta, kunnes talousvaikeuksissa olleet saksalaiset myivät miehen Yhdysvaltoihin. New York City FC:ssä vierähti neljä vuotta, jossa Ring kuului myös joukkueen kapteenistoon.

Vuodenvaihteessa 2020–2021 New York vaihtui Teksasiin, kun City kauppasi Ringin MLS:n laajennusjoukkueeseen Austin FC:hen. Ring toimi kaksi ensimmäistä vuotta Austinin seurahistorian ensimmäisenä kapteenina, ja nauhaa hän kantoi tasaisesti myös kahdella viime kaudella.

Austin päätti viime kauden päätteeksi jättää Ringin option käyttämättä, vaikka suomalainen pelasi viime vuonnakin 34 MLS-ottelua, joista 29 avauksessa.

Ring otti tuntumaa HJK:n treeneihin jo joulu- ja tammikuussa. Kun Klubi avasi uuden treenikauden Talissa 13. tammikuuta, Ring oli menossa mukana. Silmiinpistävää oli, kuinka paljon pienpelissä häviäminen Ringiä v*tutti. Havainto hymyilyttää pelaajaakin.

– Olen kilpailuhenkinen ja haluan aina voittaa. Vihaan aina häviämistä, oli se sitten treeneissä tai peleissä.

Nyt voitontahdosta pääsee jälleen nauttimaan HJK kannattajineen.

Tervetuloa takaisin, Alex!

