STTK-Opiskelijat: Tiedon puute yhä useammin syy olla liittymättä ammattiliittoon

STTK:n hallitus: Kevään tuplavaaleissa äänestetään palveluista, äänestysvarmuus näyttää kohtuulliselta 13.1.2025 13:20:36 EET | Tiedote

Ensimmäiset yhdistetyt alue- ja kuntavaalit järjestetään 13. huhtikuuta. Helsinkiä lukuun ottamatta vaaleissa äänestetään valtuutetut omaan kuntaan ja oman hyvinvointialueen valtuustoon. STTK:n hallitus totesi tänään, että nyt äänestetään tuplasti palveluista. ─ Hyvinvointialueella päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä, kunnissa puolestaan muun muassa kouluista, te-palveluista, kulttuurista ja kotouttamisesta. Kaikki tuiki tärkeitä asukkaille, puheenjohtaja Antti Palola korostaa. STTK:n uunituoreen kyselyn perusteella 76 prosenttia vastaajista kertoo äänestävänsä varmasti tai todennäköisesti kevään kuntavaaleissa. Aluevaaleissa äänestämisen varmuus on hieman matalampi (71 %). Kuntavaaleissa äänestysintoa lisäisi mahdollisuus sähköiseen äänestämiseen (42 % vastaajista on tätä mieltä). Aluevaaleissa puolestaan intoa lisäisi, jos äänestäjä kokisi äänellään olevan merkitystä (40 %). Hyvinvointialueet ovat vasta toimintansa alussa ja niille on tärkeä a