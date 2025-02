Asuntomessut tarjoavat opiskelijoille arvokasta oppia ja työkokemusta

Kun asuntomessut järjestetään Lempäälän Saikassa heinä–elokuussa 2026, messuvieraat voivat tutustua alueella kahteen TAMKin opiskelijoiden suunnittelemaan taloon.

Toinen kohteista, Rakpoint Oy:n toteuttama pientalo, odottaa parhaillaan rakennuslupaa. Yksikerroksisen omakotitalon suunnittelussa on painotettu ajattomuutta ja lapsiperheen tarpeita.

Kohteen alkuperäiset luonnokset on laatinut nyt jo valmistunut rakennusarkkitehti Anna Ainassaari. Rakennusarkkitehtiopiskelijat Lilja Nordlund, Saara Raitiola ja Santeri Suohalme ovat työstäneet rakennuslupaan tarvittavia piirustuksia ja muokanneet niitä tilaajan toiveiden mukaan.

– On ollut kiva päästä suunnittelemaan asuntomessuille tulevaa taloa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Saimme lupahakemuksen sisään ennen vuodenvaihdetta ja nyt jatkamme vielä projektia tekemällä talosta ikkuna-, ovi-, lattia- ja kalustekaavioita, Saara Raitiola kertoo.

Lilja Nordlundin mielestä parasta hankkeessa ovat olleet tilaajan kanssa pidetyt palaverit. Niissä opiskelijat ovat päässeet näkemään konkreettisesti, miten vuorovaikutus asiakkaan kanssa toimii.

– Tämä on ollut erittäin opettavainen ja käytännönläheinen projekti. Olemme päässeet soveltamaan koulussa opittuja taitoja ja saaneet kokemusta siitä, millaista arkkitehdin työ todellisuudessa on, hän kuvailee.

On hienoa nähdä, kun rakennus oikeasti toteutuu

Messualueelle nousee myös toinen TAMKin rakennusarkkitehtiopiskelijoiden suunnittelema talo. Sen suunnitelmat on tilannut Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, joka rakentaa taloa oppilastyönä. TAMKin talotekniikan opiskelijat tekevät lisäksi kohteessa LVI- ja sähkösuunnittelua.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat Anniina Petäjä ja Aino Ihalainen osallistuvat Tredun talon rakennusaikaiseen suunnitteluun. He ovat mukana esimerkiksi LVI- ja sähkösuunnittelijoiden palavereissa, toteuttavat tarvittavia muutoksia suunnitelmiin ja laativat erilaisia detaljipiirustuksia.

Opintoihin liittyvät suunnittelutehtävät ulottuvat usein vain siihen pisteeseen, kun luonnokset saadaan valmiiksi.

– Oikeassa, työelämälähtöisessä hankkeessa pääsemme näkemään myös, mitä suunnitteluvaiheen jälkeen tapahtuu. Siitä olen oppinut tässä hankkeessa paljon uutta, Aino Ihalainen kiittelee.

3D-malli havainnollistaa messualuetta

Vaikka rakennustyöt Lempäälän asuntomessualueella ovat vasta alkuvaiheessa, valmiiseen messualueeseen on pian mahdollista tutustua virtuaalisesti.

TAMKin rakennusarkkitehtiopiskelija Arsi Vainikka on luomassa opinnäytetyönään 3D-mallia, joka havainnollistaa asuntomessualuetta ja sinne rakennettavia kohteita.

Ensimmäiset maistiaiset Vainikan laatimasta 3D-mallista on juuri julkaistu Lempäälän kunnan verkkosivuilla. Työ kuitenkin jatkuu, ja valmis virtuaalimalli tulee olemaan vielä aidompi ja yksityiskohtaisempi.

Saikan asuntomessualue nähdään 3D-mallina

Alueen 3D-mallinnus on yksi opinnäytetöistä, joita Lempäälän asuntomessut tilaavat opiskelijoilta. Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen projektipäällikkö Pekka Seppänen korostaa, että yhteistyö hyödyttää molempia, sekä opiskelijoita että messuorganisaatiota.

– Opiskelijoilla on todella hyvää osaamista. Haluamme tarjota heille mahdollisuuksia toteuttaa oikeita, käytännön projekteja, jotta he pääsevät ehkä pykälää helpommin työllistymään valmistumisen jälkeen, hän pohtii.

Aidot työtehtävät motivoivat opiskelijoita

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelman tutkintovastaava, arkkitehti Minna Nyström on iloinen siitä, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aitoja työtehtäviä yhteistyössä Lempäälän asuntomessujen ja messurakentajien kanssa.

Nyström toimii pääsuunnittelijana sekä Tredun että Rakpoint Oy:n messutaloissa. Hän ohjaa rakennusarkkitehtiopiskelijoita, jotka toteuttavat suunnitelmia ja piirustuksia tietomallipohjaisesti.

– Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita, kun kohteet oikeasti toteutetaan ja vieläpä asuntomessuille, joka on kautta Suomen tunnettu brändi ja tapahtuma, Nyström kiteyttää.

Tredun messutalon LVI- ja sähkösuunnittelua toteutetaan TAMKin talotekniikan opiskelijoiden voimin. Tulevat insinöörit tekevät suunnitelmia työharjoitteluna, yritysmentorien ohjauksessa. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat talotekniikkaa toiseenkin Tredun rakentamaan pientalokohteeseen.

– Koska rakennusalan tilanne on mikä on, harjoittelupaikoista on kova pula. On hienoa, että saimme kehitettyä tällaisen yhteistyön Tredun kanssa ja luotua harjoittelupaikkoja opiskelijoille, toteaa lehtori Jussi-Pekka Juvela TAMKin talotekniikan tutkinto-ohjelmasta.

Myös Tredun tiimivastaava, rakennusalan lehtori Mika Hämäläinen kiittelee yhteistyötä TAMKin kanssa. Hänen mukaansa oppimista syventää, kun eri tutkintoalojen opiskelijat työskentelevät yhdessä.

– TAMKin opiskelijat tuovat suunnitteluun teknisempää tietoa, kun taas Tredu tuo käytännönläheisempää osaamista ja näkökulmia suunnittelun eri vaiheisiin. Yhteistyö TAMKin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, joustavaa ja luonnikasta, mikä on tehnyt siitä paitsi tehokasta, myös hauskaa, hän kertoo.