50 vuotta asiantuntijaosaamista samassa organisaatiossa - todella harvinaista mutta totta!

Miten kuntatyö on muuttunut ajan saatossa?

Pitkän työuran aikana on ollut mahdollista nähdä maailman muuttuvan. Anskuli (Anna-Maijaa kutsutaan Anskuliksi) tuli taloon 17-vuotiaana ja viihtyi siis eläkeikään asti. Hän tyrmäsi vanhempiensa toiveen kotitilan jatkajana. Maatalousyrittäjyyden sijaan hän halusi toisenlaisen urapolun. Anna-Maija haki kuntaan töihin lähetiksi keskikoulu takanaan. Vaikka valitsi vastoin vanhempien toiveita, hän kokee saaneensa arvostusta vanhemmiltaan uranvalinnastaan kunnassa ja koko elämän mittainen ura kunta-alan hallinnossa lähti käyntiin.

1970-1980-luvuilla kunnat vastasivat peruspalveluista kuten koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, teistä, rakennuksista, vesi- ja jätehuollosta. 1990-luvun lamassa kunnat joutuivat säästöpaineisiin ja toimintoja tehostettin isosti. Sähköisten tietojärjestelmien käyttö yleistyi ja kun Anna-Maija kiinnostui ATK:sta, hän opetteli paljolti itsenäisesti uusia asioita. Alkoi tulla kutsuja erilaisiin kuntien välisiin ja valtakunnallisiinkin yhteistyöryhmiin. 2000-luvula internetistä tuli jo arkinen työkalu myös kunnissa ja kuntatyö muuttui aikaisempaa enemmän tietotyöksi, asiakaspalveluunkin tuli sähköiset alustat. 2020-luvulla on siirrytty tekoälyä sisältävien ohjelmistojen hyödyntämiseen. Myös Covid eli koronavirus muutti maailmaa - alettiin tehdä etätyötä. Anskulikin hyödynsi mielellään tätä mahdollisuutta. Etätyö mahdollisti isovanhemmuuden ja työn yhdistämisen uudella tavalla.

Kaiken kaikkiaan suomalainen kuntatyö on viidessäkymmenssä vuodessa muuttunut melkolailla byrokraattisesta hallinnosta kohti asiakaslähtöisempää ja digitaalisempaa palvelua kuntalaisille. Samaan aikaan kuntien lakisääteiset tehtävät ovat muuttuneet - viimeisimpänä uudistuksena työllisyyspalveluiden siirto kuntien järjestettäväksi vuoden vaihteessa. Jo aiemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen siirtyi hyvinvointialueille.

Vuosikymmenten työtoveruuksia ja ahertamista oman kotiseudun palvelujen tuottamiseksi

Anna-Maija kertoo, että työkavereita kunnan hallinnossa on ollut sekä pysyviä että vaihtuvia, monista on tullut kuin omaa perhettä. Kun vuosikymmeniä tehdään töitä yhdessä, siinä syntyy omanlaisiaan ihmissuhteita. Sitä on työn tuoksinassa sekä väitelty että naurettu välillä kahvitauolla. Osa työkavereista on jo nukkunut poiskin. Pisimmät työkaveruudet ovat kestäneet Anna-Maijalla 45 vuotta. Se on todella pitkä aika ihmiselämässä. Työ on ollut isossa roolissa minun elämässäni, mutta myös perhe on minulle tärkeä ja on sitä edelleen, Anskuli toteaa. Kuten myös VPK-toimintakin - sekin on ollut osa elämää vuosikymmeniä - eikä vähiten aviopuolison ansiosta. Anskulin puoliso Jorma Kenttä on tehnyt samaten vuosikymmenien mittaisen uran Merikarvian palopäällikkönä ja sai kymmenien vuosien kuntatyöstään luottamushenkilönä myös kunnallisneuvoksen arvonimen.

50 vuotta työuraa on melkoinen tilastoharvinaisuus

Suomessa työurat ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet ja työnantajan vaihdot ovat yleistyneet. Palvelussuhteiden pituus on tavallisesti lyhyempi nuorilla kun iän myötä työsuhteet pitenevät. Arvion mukaan palvelussuhteet kestävät keskimäärin noin kahdeksan vuotta. Julkisella sektorilla viihdytään tavallisesti pidempään kuin yksityisellä sektorilla. Rakkaus kotiseutuun on pitänyt minut Merikarvialla, Anna-Maija Kenttä toteaa. Ei täältä ole kiire minnekään.

